Se autoabastecerá con Vaca Muerta: Argentina anticipa que desde el 2024 ya no comprará gas a Bolivia

Gasoducto de Bolivia a Argentina. Foto: Los Tiempos

La Paz, 6 de julio de 2023 (ANF).- El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiros, adelantó que su país ya no le comprará gas a Bolivia a partir del 2024 porque el proyecto de autoabastecimiento con el pozo Vaca Muerta ya comienza a entrar en una de las últimas fases que es conectar los principales gasoductos a ese centro de producción.

El diplomático indicó que el cierre del principal mercado de gas de Bolivia no debería ser un problema porque el producto podría ser comercializado a otros países como el Brasil.

“Argentina llega al autoabastecimiento a partir del año que viene. No entiendo que eso sea un problema para Bolivia porque hay demanda de gas de Brasil, así que no es que el gas no va a tener dónde colocarlo, sino que, a lo sumo, cambiarán los clientes”, adelantó Basteiros.

El embajador detalló que, a partir del 9 de julio de este año, su gobierno comenzará a habilitar el gasoducto Néstor Kirchner que conecta a Vaca Muerta con el gasoducto central argentino. Para medianos del 2024, también se prevé que otro gasoducto conecte al mismo centro de producción con todo el norte argentino. Con eso, el vecino país ya estaría autoabasteciéndose por completo.

El reservorio de Vaca Muerta fue calificado como uno de los más grandes del mundo desde su descubrimiento hace unos años. Hasta diciembre del año pasado, sus reservas probadas de gas y petróleo alcanzaban un equivalente a los 251,6 millones de barriles.

En los últimos 20 años, Bolivia tuvo en Brasil y Argentina sus principales mercados de gas.