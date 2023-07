Se derrumba versión del golpe: Dos diputados del MAS revelan que Evo les solicitó que le pidieran la renuncia

Se derrumba la versión del golpe: Dos diputados del MAS revelaron que el propio Evo Morales les pidió que le solicitaran su renuncia a la presidencia, en noviembre de 2019.

Fuente: Brújula Digital

Morales y el MAS han señalado que en 2019 se produjo un golpe de Estado debido a que las FFAA le pidieron que abandonara el cargo. Varios testimonios desmintieron aquello en meses posteriores, que ahora se ven ratificadas por diputados del propio MAS.

El martes, tanto el jefe de bancada de ese partido en la Cámara Baja, Andrés Flores, como la diputada Deisy Choque, ambos del ala “arcista”, dijeron que Morales les demandó que pidieran su renuncia.

“Antes de partir al Trópico de Cochabamba, el hermano Evo ha pedido a todo el Pacto de Unidad: ‘pidan mi renuncia’. Él ha instruido, nuestro compañero Evo ha instruido a Juan Carlos Huarachi y al Pacto de Unidad. Que no mientan al pueblo. Imagínese, yo personalmente estuve ahí, antes de que se vaya Cochabamba. Yo he sido ejecutivo departamental”, reveló Flores a ANF.

También la diputada Choque dijo algo similar a Erbol: “¿Por qué el hermano Evo no sale a aclarar por qué (Juan Carlos) Huarachi (de la COB) pidió la renuncia? ¿Por qué no sale a aclarar que él fue quien solicitó que las organizaciones salgan y pidan su renuncia? ¿Por qué no lo aclara? ¿Por qué hasta hoy sigue dejando que se le dañe al hermano Huarachi con ese discurso de ‘fuiste el traidor’, cuando lo único que hizo fue ser obediente?”.

Las declaraciones surgieron después de que legisladores de ala evista del MAS arremetieran contra el secretario ejecutivo cobista, Huarachi, y lo tildaron de traidor por haber pedido la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019. Esas críticas fueron producto de que la COB y el Pacto de Unidad ratificaran el lunes su apoyo al presidente Luis Arce.

Ese pedido a que Huarachi y otros dirigentes le solicitaran la renuncia tenía el objetivo de “darle un pretexto” a Morales para abandonar el cargo y no aparecer como que estaba cediendo ante las protestas opositoras. Campesinos y otros dirigentes lo hicieron el 10 de noviembre, día de la renuncia de Morales. Incluso se podría ahora especular que también los jefes militares pidieron la renuncia a pedido del expresidente.

Morales renunció precisamente ese día, unas horas antes de que las FFAA le pidieran que abandonara al poder, lo que confirma que no hubo “golpe de Estado”, sino el alejamiento del cargo ante una espiral de masivas protestas sociales.

Varios testimonios confirman que Morales ya tenía previsto renunciar con anticipación al pedido de las FFAA, como las declaraciones de los entonces dirigentes de Comunidad Ciudadana, José Antonio Quiroga y Ricardo Paz, que atestiguaron que dos enviados de Morales les anunciaron que éste renunciaría el 10 de noviembre de 2019.

Además, en dos libros, tanto Morales como García Linera admiten que la renuncia se decidió en realidad la noche del 9 de noviembre. En su texto autobiográfico “Volveré y seré millones”, Morales informa que “Antes de renunciar, bien lo medité. Pensé en tirarme monte adentro, selva adentro para go­bernar” (…). Al día siguiente (el 10 de noviembre), la acción tan natural del movimiento campesino, de muchos sectores sociales, podría haber sido tomar el Palacio, la plaza Murillo”.

En el libro “Operación Rescate”, de Alfredo Serrano Mancilla, el 10 de noviembre de 2019 a las 10:00, García Linera le comunicó a Cristina Fernández de Kirchner la renuncia inminente de Morales. “Ya se tomó la decisión”, le dijo, según declaración del propio García Linera en ese texto.

Esas versiones tienen asidero en el hecho de que Huarachi, pese a haber pedido que Morales dejara el gobierno, no sufrió represalias una vez que el MAS volvió al poder. Lo comprensible hubiera sido que fuera defenestrado por el oficialismo.

BD / RPU