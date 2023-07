Según Lara, hay indicios de que hubo otros “narcovuelos”, incluso desde Cochabamba

El asambleísta Saúl Lara (CC) informó que, en el marco de la investigación que hace la Comisión de Defensa de Diputados sobre el envío de casi media tonelada de droga de Bolivia a España por vía aérea, halló indicios de que no fue el “único vuelo”, ni que se trató de un “caso aislado”, y que incluso habría salido cocaína no sólo del aeropuerto internacional de Santa Cruz, sino también de Cochabamba.

Foto: Página Siete

Fuente: Brújula Digital

La afirmación del diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y exministro de Gobierno corresponde a “conclusiones premilinares”, dentro del trabajo de fiscalización de la comisión legislativa a la pesquisa que realiza la Fiscalía y la Policía sobre el caso “narcovuelo”, referido al envío de 487 kilos de cocaína del aeropuerto cruceño de Viru Viru a Madrid, en febrero de este año, a través de un vuelo comercial de Boliviana de Aviación (BoA).

Lara señaló a radio Panamericana que las pesquisas de la Comisión de Defensa de Diputados “nos permiten colegir de que no se ha tratado de un solo vuelo, por el mecanismo, pero sobre todo por los niveles de desarrollo de investigación policial internacional”, no sólo de la Europol.

El asambleísta explicó que la comisión recibió informes preliminares de autoridades de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), BoA y la Aduana Nacional, pero que faltan los reportes de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

También informó que, la semana pasada, la comisión de diputados hizo una inspección al aeropuerto cochabambino Jorge Wilstermann.

“El tema es muy complejo, gravísimo, la conclusión personal que asumo, no quiero contaminar la investigación de la comisión, es que no ha sido un caso aislado y no es el primer caso, además que no sólo se ha utilizado esa terminal aeroportuaria (de Santa Cruz), sino es casi seguro que también se ha utilizado la terminal Jorge Wilstermann de Cochabamba”, advirtió el asambleísta.

Hasta ahora, la pesquisa del Ministerio Público y la Policía Boliviana permitió detener de forma preventiva a unas nueve personas, principalmente funcionarios de diferentes instituciones que trabajan en el aeropuerto de Viru Viru.Esta investigación fue criticada por diferentes políticos, quienes cuestionaron que hasta ahora sólo se haya detenido a funcionarios de base y no se haya identificado al dueño del cargamento ilegal.

Con base en el avance preliminar de la investigación de la comisión, Lara afirmó que se llegó a algunas conclusiones preliminares. “La primera de ellas, es que el narcotráfico ha penetrado al Estado boliviano en sus diferentes estructuras, no sólo en la Policía, Fiscalía y administración de justicia, hoy estamos hablando de otras instituciones en este caso”, afirmó.

Añadió que la segunda conclusión es que hay organizaciones criminales llamadas carteles, por de otra forma no pueden entenderse que se embarquen semejantes cantidades de droga, “en un hecho que no nos parece aislado ni casual”.

También anunció que para la próxima semana la comisión tiene previsto recibir el informe del Fiscal General del Estado y de la FELCN sobre los avances investigativos.

