Senador del MAS justifica amenaza de un Lima Lobo a periodista que investiga “narcoavioneta”

Un periodista de El Deber fue amenazado por una persona que se identificó como Douglas Lima Lobo.

El senador Félix Ajpi (MAS) justificó la amenaza que hizo Douglas Lima Lobo al periodista de El Deber Guider Arancibia, quien investiga el caso de la avioneta que cayó en Argentina con droga.

“Entonces yo voy a tener que exigir a ver cómo es esto, aclare. Eso para mí no es amenaza. A veces uno se enfurece dice ‘a ver cuídese de mí’, seguramente dijo (eso)”, justificó Ajpi, en relación a la amenaza de ese ciudadano que se presentó como miembro de la familia Lima Lobo.

Así respondió el legislador del oficialismo al ser consultado si en el país no existirán organizaciones criminales que ahora incluso amenazan a un periodista que devela información relacionada al ilícito del narcotráfico.

Este miércoles, el periodista informó con base en una resolución fiscal sobre un mandamiento de aprehensión contra varias personas, entre ellas una mujer que sería de la familia Lima Lobo con las iniciales V.L.M., asimismo contra Nilo L.T. que reclamó la liberación de la avioneta que fue precintada en el aeropuerto de Puerto Suárez, aunque después un fiscal ordenó que sea liberada porque la prueba a narcotráfico dio negativo.

“Lo voy a demandar a la Fiscalía y usted me va a demostrar que la Fiscalía le dio esa nota, porque de aquí para adelante tenga mucho cuidado. Se lo digo así. Me entiende, ¿no? (No hay que) hablar y denigrar a una familia cuando mis nietos ya son jóvenes. Estamos cansados en la familia Lima Lobo de todas estas huevadas que hacen ustedes”, advirtió la persona que según El Deber primero se presentó en esa redacción y luego contacto al periodista por teléfono.

Estas declaraciones no representan un amedrentamiento para Ajpi, es más, dijo que los periodistas no deberían ser “figurones”, como los políticos, en el afán de lanzar las informaciones para obtener una palestra pública. “Un poquito de cuidado a la prensa, sean más objetivos”.

“Entre los políticos igual somos figurones, que no haya un periodista figurón que sea bastante objetivo, que se fundamente para lanzar el nombre completo”, sostuvo.

Mucho antes, el 19 de julio, El Clarín de Argentina difundió información con fuentes de antinarcóticos que los Lima Lobo eran los propietarios de la avioneta que cayó con más de 324 kilos de droga en ese territorio.

El senador Ajpi también culpó a la prensa de publicar los nombres completos de los presuntos involucrados en hechos delictivos, cuando el Ministerio de Gobierno y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico dan solo las iniciales. No obstante, es el propio ministro Eduardo Del Castillo que publica sin reparo las identidades.

“Siempre había exigido a los compañeros de la prensa que sean más objetivos, la FELCN o el Ministro saca una abreviación, unas iniciales, pero la prensa dice que tal persona y da todo el apellido, todo da. No es nada objetivo”, afirmó.

El senador se manifestó sobre el tema al comentar las investigaciones sobre narcotráfico, a propósito de los recurrentes casos de avionetas con placa boliviana caídas con cientos de kilos de droga.

No obstante, a pesar de los operativos de la FELCN se encuentran fábricas de sustancias controladas vacías o con trabajadores, pero no dan con los “peces gordos” del tráfico de drogas.

“Explicará de acuerdo a las investigaciones que hizo el ministro a través de la FELCN, si son grandes, gordos, tiburones, qué tipo de peces serán, qué naturaleza serán los aprehendidos de repente son simplemente transportistas que es otro nivel que tiene el crimen organizado”, afirmó.

