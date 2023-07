Senador Morón: Castración química para violadores y castración moral y social para jueces que beneficien a violadores

El senador por la Alianza CREEMOS, Erik Morón se hizo presente hoy por la tarde en el Municipio de Buena Vista para hacer seguimiento y presenciar la audiencia de un caso de violación a una niña de 11 años en esta localidad; antes de ingresar a la misma expresó que, además de la castración química para los violadores, que propone en el Anteproyecto de Ley, debe haber una castración moral y social para los jueces que liberen y sean permisivos con los agresores sexuales.

Fuente: Prensa Creemos

El legislador opositor señaló que asiste a esta audiencia en su rol de fiscalizador para velar porque se haga un debido proceso en este caso puntual del Municipio de Buena Vista; asimismo, recordó que ya hizo seguimiento a los casos de violación sucedidos en Santa Fe y San José donde, en este último, la jueza encargada del caso de violación fue removida del cargo por ser permisiva con el violador y ello es algo que no se puede tolerar habiendo todos los indicios que demuestran que las víctimas han sufrido daño.

Morón enfatizó que los jueces deben defender a las víctimas y “no prestarse al juego de los violadores” ya que “si no le tienen miedo al consejo de la Magistratura van a tenerle miedo a la ciudadanía” porque ellos no tolerarán que la justicia “jale para el lado del violador y no para el lado de la víctima”.