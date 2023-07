Torrico a Mesa: Uno por decencia, cuando ya no le da el cerebro, tiene que irse de la política

Fuente: ANF

Consultado sobre las declaraciones del el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, el viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, dijo que “por decencia”, cuando a una persona “ya no le da el cerebro”, debe dejar la vida política.

“No sé si en política hay jubilación, pero uno por decencia, cuando ya no le da el cerebro, tiene que irse”, sostuvo Torrico. “Además, ya don Carlos Mesa es propietario de la tapita ‘siga participando’. Entonces, que siga nomás, no hay mayor problema en ese tema, se adueñó de esa tapita”, añadió la autoridad en tono de mofa.

Esta semana, el jefe de banca del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrés Flores, reveló que Evo Morales instruyó a la Central Obrera Boliviana (COB) que pida su renuncia durante la crisis política del 2019.

La jornada pasada, Mesa indicó que finalmente salió lo que tenía salir sobre los hechos de “fraude” o “golpe” y ahora tiene que haber responsables por plantear la retórica de un falso “golpe de Estado”.

“La justicia no llegará hoy porque con el Movimiento Al Socialismo no hay justicia, llegará mañana cuando un gobierno democrático de oposición llegue al poder, legítimamente, para hacer una democracia de verdad”, aseveró Mesa.

En respuesta al viceministro, el jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, recordó que Torrico comanda el “grupo delincuencial los Satucos” que supuestamente genera confrontación agrediendo a la ciudadanía y a parlamentarios de oposición.

El legislador subrayó que no se puede esperar nada de una autoridad con semejante antecedente; recordó que recientemente llamó loca a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y por eso se ganó críticas de la población y el inicio de un proceso en la vía judicial.

“El presidente Mesa nunca recurre al insulto porque no tiene necesidad de hacerlo; por lo tanto, lo que venga a decir Gustavo Torrico no tiene ningún sentido, y no tiene solvencia moral para hablar. El señor Torrico es el más descalificado porque entiende a la política como violencia, como confrontación y por supuesto está a años luz de tener la capacidad política intelectual del expresidente Mesa”, indicó Urquidi.

El opositor subrayó que Mesa seguirá en política porque actualmente es líder de la oposición y cuando llegue el momento de elegir a una candidatura se verá la posibilidad de una postulación o no.

