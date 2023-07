Tras críticas, incluso amenazas, diputados del MAS dicen que sus revelaciones no dañan teoría del “golpe”

Luego de recibir “amenazas”, tras sus revelaciones en sentido de que Evo Morales solicitó al Pacto de Unidad y a la COB que pidan su renuncia a la Presidencia en 2019, los diputados Andrés Flores y Daisy Choque, del ala “arcista” del MAS, ratificaron que hubo “golpe” en Bolivia.

Luego de recibir críticas, incluso “amenazas”, tras sus revelaciones en sentido de que Evo Morales solicitó al Pacto de Unidad y a la COB que pidan su renuncia a la Presidencia en 2019, los diputados Andrés Flores y Daisy Choque, del ala renovador del MAS, lamentaron que sus declaraciones hayan sido utilizadas por la oposición para apuntalar la teoría del “autogolpe” y ratificaron que hubo “golpe”.

El martes, Flores afirmó que Morales solicitó a dirigentes del Pacto de Unidad y de la Central Obrera Boliviana (COB) que pidieran su renuncia, en una reunión que sostuvieron en el aeropuerto de El Alto en noviembre de 2019.

“Antes de partir al Trópico de Cochabamba, el hermano Evo ha pedido a todo el Pacto de Unidad: ‘pidan mi renuncia’. Él ha instruido, nuestro compañero Evo ha instruido a Juan Carlos Huarachi (ejecutivo de la COB) y al Pacto de Unidad. Que no mientan al pueblo. Imagínese, yo personalmente estuve ahí, antes de que se vaya Cochabamba. Yo he sido ejecutivo departamental”, dijo Flores, según un reporte de la ANF.

De igual forma, la diputada Choque afirmó que Huarachi fue obediente a la orden de Morales, para pedir su renuncia.Tras conocerse esa revelación, el miércoles surgieron una serie de críticas, especialmente de la oposición, debido a que, con esa afirmación, se derrumbaba la teoría del “golpe de Estado” y se reforzaba la denuncia de “autogolpe”.

Incluso la expresidenta Jeanine Añez, procesada en el caso “golpe de Estado I” y sentenciada en el caso “golpe de Estado II”, solicitó su liberación y el procesamiento de Morales por la presunta comisión de cinco delitos.

Desde el ala radical o “evista” del MAS se rechazó las revelaciones de los dos asambleístas y se ratificó la teoría de “golpe de Estado” en 2019, tras la renuncia de Morales.

El mismo miércoles, Flores salió al frente para negar que haya habido un “autogolpe” en 2019 y, por el contrario, afirmó que se trató de una “salida política” para evitar mayor enfrentamiento en el país, tras la crisis poselectoral por la denuncia de un fraude en los comicios generales de ese año propiciado por Morales.

Flores afirmó que esa decisión también fue asumida para resguardar la vida de Morales, quien, después de dirigirse al trópico cochabambino, salió a México en calidad de asilado.

De igual forma, Choque rechazó las versiones que salieron después de las revelaciones. “La oposición no puede agarrarse de que supuestamente se habría solicitado el señor huarachi, a pedido del hermano Evo, la renuncia. Eso no cambia la historia que se ha vivido en 2019, primero las movilizaciones del Comité pro Santa Cruz, donde hubo bastante violencia. Iba a generar más violencia”, declaró.

Ambos coincidieron en señalar que hubo “golpe de Estado” porque se dieron las movilizaciones, el motín de la Policía Boliviana y la asunción “inconstitucional” de Añez a la Presidencia para suceder a Morales.

“Creo que he tenido por todo lado amenazas, pero no vamos a quejarnos, conocemos, ya hemos vivido momentos difíciles, no voy a quejarme conocemos a dónde estamos metiéndonos, somos parlamentarios y vamos a defender a nuestro gobierno (del presidente Arce), les guste o no les guste”, afirmó Flores cuando fue consultado si recibió amenazas por sus revelaciones.

