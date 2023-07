Tras destrucción de laboratorios de droga en el Chapare, senadora ‘evista’ increpa a Del Castillo

Tras el operativo en el que se destruyeron siete laboratorios de droga, seis en el Chapare y uno en el Tipnis, la senadora ‘evista’, Lucy Escobar, consideró que se pretende estigmatizar a la zona e increpó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Ministro de Gobierno, usted trabaje en todos los rincones del país y no solamente en Chapare. ¿Usted qué tiene con el Chapare?, pero por supuesto que nosotros vamos a apoyar que no tiene que haber narcotráfico en ningún lugar, pero no solo que se enfoque en el Chapare. Parece que quieren hacer ver una imagen que solo hay narcotráfico en el Chapare”, manifestó Escobar.