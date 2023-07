Tres son los problemas que identificó el INE en la primera jornada del Censo Experimental en Capinota

La autoridad aclaró que el problema de la migración del campo a la ciudad no es una realidad solamente boliviana, sino de carácter mundial, por lo que considera que es algo que se debe enfrentar con protocolos mucho más estrictos.

Y finalmente, Arandia identificó la falta de difusión informativa y la cobertura telefónica que impidió la comunicación con los equipos censales.

“El área rural la cobertura de los medios de difusión, la cobertura y alcance del mismo pauteo lamentablemente no llega. No existe cobertura de celular total. Hay pequeñísimas comunidades que no poseen señal telefónica”, explicó.