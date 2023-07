Trinidad: Trabajadores de la CNS cumplen paro de 48 horas exigiendo cambio de administrador

Los afiliados al Sindicato de Trabajadores en la Caja Nacional de Salud (CASEGURAL) en Trinidad, acatan un paro de 48 horas exigiendo el cambio del administrador regional de esa institución, Marco Antonio Quintanilla, además de la contratación de especialistas y dotación de insumos.

Fuente: La Palabra

“El primer punto de esta medida es el cambio del administrador regional, esta persona no está haciendo gestión, hay acefalía porque hay gente que no se la ha vuelto a contratar y son especialistas”, dijo el secretario de conflictos de ese sindicato Amadeo Menacho.

Afirmó que los trabajadores demandan una persona que trabaje y haga gestión, porque los asegurados que son maestros, policías y otros sectores exigen una atención de calidad.

Por su lado, el dirigente Pedro Durán, informó que tomaron esa medida extrema debido a la falta de gestión de Quintanilla y al manoseo político, además de persecusión a los trabajadores antiguos que tienen ítems.

“Ponen gente de su partido que no son ni profesionales, falta infraestructura porque no se hace gestión, no falta contratar médicos especialistas”, aseguró.

Reveló que en el Centro Integral de Medicina Familiar no hay médicos porque los enviaron al Hospital Obrero, porque cada año les recortan el presupuesto.

Durán, dijo que si no se atienden las demandas radicalizarán la medida con un paro de 72 horas, porque no se permitirán más perjuicios que afectan a los usuarios.

Comentó que en Pando se posesionó a otro administrador de la CNS, por tanto se espera que las autoridades nacionales del área hagan lo mismo en esta regional del Beni.

Según ese dirigente, el paro también se cumple en Rurrenabaque, San Borja, San Joaquín, Baures, entre otras poblaciones. El citado administrador no pudo ser contactado para conocer su versión.