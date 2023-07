Un ex oficial de inteligencia aseguró que Estados Unidos encontró “restos biológicos no humanos” al investigar OVNIS

David Grusch testificó este miércoles ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encargado de investigar los llamados “fenómenos anómalos no identificados”.

Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados, testificó el miércoles ante el Congreso un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea.

Fuente: Infobae

El testimonio de tres ex militares estadounidenses en el Capitolio dejó este miércoles estupefactos a los congresistas. Es que dieron detalles de que un programa secreto del gobierno viene estudiando hace décadas las actividades extraterrestres y que no sólo ha encontrado restos de naves sino también “restos biológicos no humanos”.

El testimonio del mayor retirado David Grusch era muy esperado desde que había hecho sus revelaciones públicas hace casi dos meses. Si bien el estudio de aeronaves u objetos misteriosos a menudo evoca conversaciones sobre extraterrestres y “hombrecillos verdes”, los demócratas y republicanos en los últimos años han presionado para que se realicen más investigaciones y lo ven como un asunto de seguridad nacional.

Grusch fue categórico. Afirmó que las autoridades estadounidenses recuperaron una aeronave no humana y que dentro de ella había restos biológicos no humanos.

“¿Usted cree que nuestro gobierno ha mantenido contactos con inteligencia extraterrestre?”, le preguntó la congresista Nancy Mace.

“Es algo que no puedo discutir en público”, respondió Grusch.

“Bueno, no puedo preguntar cuándo ocurrió esto”, dijo la congresista republicana, y agregó: “Si cree que hemos encontrado restos de naves, como dijo antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos de estas naves?”.

“Como lo dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes”, respondió el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea.

“¿Eran restos humanos o no humanos biológicos?”, insistió Mace.

“No humanos, y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa”, aseguró Grusch.

Además, dijo que el jefe de un grupo de trabajo del gobierno sobre OVNIS le pidió en 2019 que identificara todos los programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo. En ese momento, Grusch fue asignado a la Oficina Nacional de Reconocimiento, la agencia que opera los satélites espía de EEUU.

“Me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de fallas OVNIS de varias décadas al que se me negó el acceso”, dijo.

Cuando se le preguntó si el gobierno de EEUU tenía información sobre vida extraterrestre, Grusch dijo que EEUU probablemente ha estado al tanto de la actividad “no humana” desde la década de 1930.

El Pentágono ha negado las afirmaciones de Grusch de un encubrimiento. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, dijo que los investigadores no han descubierto “ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres”. La declaración no abordó los ovnis que no se sospecha que sean objetos extraterrestres.

Además, el ex oficial de inteligencia afirmó que algunas de las personas que trabajan con esa tecnología extraterrestre han resultado heridas en accidentes al intentar manipular los equipos capturados.

Grusch dice que se convirtió en un denunciante del programa secreto del gobierno después de su descubrimiento y ha enfrentado represalias por denunciar. Se negó a ser más específico sobre las tácticas de represalia, citando una investigación en curso.

“Fue muy brutal y muy desafortunado, algunas de las tácticas que usaron me lastimaron tanto profesional como personalmente”, dijo.

El representante Glenn Grothman, republicano de Wisconsin, presidió la audiencia del panel y bromeó ante una audiencia repleta: “Bienvenidos al subcomité más emocionante del Congreso esta semana”. Pero los miembros de ambos partidos le preguntaron a Grusch sobre su estudio de los ovnis y las consecuencias que enfrentó.

“Supongo que está argumentando que lo que necesitamos es una transparencia real y sistemas de informes para que podamos obtener algo de claridad sobre lo que está sucediendo”, dijo el representante Jamie Raskin.

Algunos legisladores criticaron al Pentágono por no proporcionar más detalles en un informe clasificado o publicar imágenes que pudieran mostrarse al público. En audiencias anteriores, los funcionarios del Pentágono mostraron un video tomado desde un avión militar F-18 que mostraba la imagen de una forma similar a un globo.

El Pentágono desclasificó los videos de tres avistamientos de ovnis

Los funcionarios del Pentágono dijeron en diciembre que habían recibido “varios cientos” de nuevos informes desde que lanzaron un esfuerzo renovado para investigar los informes de ovnis.

En ese momento, “no hemos visto nada, y todavía estamos muy temprano, eso nos llevaría a creer que cualquiera de los objetos que hemos visto es de origen extraterrestre”, dijo Ronald Moultrie, el subsecretario de defensa de inteligencia y seguridad. “Cualquier sistema no autorizado en nuestro espacio aéreo lo consideramos una amenaza para la seguridad”.

El teniente Ryan Graves, un antiguo piloto de un avión de combate F-18 de la Marina estadounidense, señaló en su declaración inicial que “si los ovnis son drones extranjeros, son un urgente problema para la seguridad nacional”.

Graves añadió que si los ovnis no son de origen humano, “es un tema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad aérea”.

Otro de los testigos, el comandante David Gravor, también un piloto retirado de la Marina, testificó como presenció en 2004 un ovni con la forma de un “tic tac”, un popular caramelo norteamericano que aparenta una píldora, con capacidades de vuelo imposibles para la tecnología de los Estados Unidos.

Graves declaró que si los Estados Unidos poseen ese tipo de tecnología, “necesita ser supervisada” por los legisladores, que son los que tienen que decidir que es lo mejor para los intereses de los estadounidenses.

(Con información de AP y EFE)