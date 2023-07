Víctima de abuso sexual rompe el silencio y denuncia a su abusador en el programa DINO

Explicó que, según el relato de la menor, esta agresión ocurría cuando su madre salía a trabajar y estaba bajo constantes amenazas.

Fuente: ABI

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el 29 de junio se detectó un caso de presunto abuso sexual. Una niña rompió el silencio y mediante una carta denunció a su padrastro, la misiva fue encontrada en la (Dino-caja) del programa DINO.

“En la aplicación del programa DINO a nivel nacional en los cursos 4to y 5to de primaria de todo el país, lastimosamente se evidenció la existencia de una carta en la herramienta pedagógica (Dino-caja), donde una menor de edad expresó haber sido víctima de una violación por parte de su padrastro”, reveló el titular de Gobierno.

Explicó que, según el relato de la menor, esta agresión ocurría cuando su madre salía a trabajar y estaba bajo constantes amenazas.

Del Castillo explicó que este caso no es aislado y que el Programa implementado por la Policía Boliviana, DINO, en las escuelas del país ayudan a identificar este tipo de casos de casos para tomar las acciones correspondientes en defensa de los niños y sanciones para los agresores.

“Decirles a nuestros niños, niñas y jóvenes que, si tienen algo que contar confíen en nosotros, su Policía está para servirles y haremos justicia. El programa DINO tiene resultados, a pesar de sus detractores, seguiremos protegiendo a nuestro pueblo”, aseveró la autoridad.

El programa DINO trabaja en la prevención del delito, pero además tiene el objetivo de enseñar a niños, niñas, jóvenes y señoritas a manifestar: “Di No a la Violencia, Di No al Alcohol, Di No a las Drogas, Di No al Delito”.

GMM/MC