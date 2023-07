YPFB analiza datos de 12 pozos en el área Bermejo-Toro y apunta a su reactivación

La actividad se realiza en el marco de la primera campaña de intervenciones en 29 pozos seleccionados del portafolio de campos maduros o cerrados, con oportunidades de reactivación de producción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

La actividad se realiza en el marco de la primera campaña de intervenciones en 29 pozos seleccionados del portafolio de campos maduros o cerrados, con oportunidades de reactivación de producción de YPFB.

“Las operaciones permitieron efectuar la corrida de registros eléctricos de última generación en los pozos seleccionados, con la finalidad de obtener información del estado actual de las condiciones mecánicas subsuperficiales y niveles con saturación de hidrocarburos en pozos con oportunidades de reactivación en reservorios petrolíferos”, explicó Dorgathen.

Culminadas las operaciones en esta área, se realizará la reevaluación técnica de los resultados, escenario que permitirá ingresar a una segunda campaña de intervención de pozos con el objetivo de probar los niveles de interés identificados y que permitan incrementar la producción de petróleo en el campo Bermejo –Toro, ubicado en el departamento de Tarija.

“A partir de la información adquirida, la reevaluación tomará un par de meses, paralelamente, se realizarán procesos de contratación para realizar la segunda campaña de intervenciones en los pozos seleccionados. Tenemos altas expectativas en el corto plazo para la producción petrolera y que estos volúmenes puedan ingresar pronto al sistema de producción nacional”, manifestó el presidente de YPFB.

Reactivación de campos maduros

El proyecto “Servicio de adquisición de datos en campos maduros” se enmarca en los objetivos estratégicos de YPFB y el Plan de Reactivación del Upstream, con la finalidad de llevar adelante una reevaluación técnico-económica de cada uno de los proyectos en campos maduros o cerrados, que permitan reactivar pozos de petróleo y gas en un escenario de complejidad geológica y heterogeneidad de los yacimientos de petróleo en un campo maduro.

Las oportunidades en desarrollo están enfocadas en la reactivación de campos maduros productores de líquidos, principalmente.

“Buscamos reducir incertidumbres en las oportunidades de reactivación de dichos campos, a través de la adquisición de nueva información, para posteriormente incorporar volúmenes de producción de hidrocarburos”, añadió la autoridad.

El área Bermejo-Toro, produce petróleo desde el año 1920. Pese al estado de madurez, aún pueden existir reservas no drenadas o remanentes que no pudieron ser identificados con la tecnología disponible en años anteriores. Por esa razón se invierte en tecnología de última generación para encontrar volúmenes de hidrocarburos aún no descubiertos y explotados, señala un reporte institucional.