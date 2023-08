100 millones de bolivianos, la gran deuda que tienen las alcaldías de Tarija con Setar

La empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) dependiente de la Gobernación de Tarija, se encuentra viendo las formas de cobrar las deudas que tienen los once gobiernos municipales del departamento, la cual asciende a 100 millones de bolivianos, esto por el tema de servicio de alumbrado público.

Fuente: La Voz de Tarija

El gerente de Setar, Marco López, señaló que se sigue en constante coordinación con los gobiernos municipales, al ser los principales clientes de la empresa, además que se realizan los pagos efectivos de manera mensual al Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que quiere decir que no se puede dejar de cobrar a esos principales clientes.

“En lo que respecta a salud, educación y sus instalaciones, ya tenemos firmados planes de pago con todos los gobiernos municipales y ellos están cumpliendo, lo que tenemos dificultad es en el alumbrado público, la deuda de todos los municipios con Setar es de 100 millones de bolivianos”, indicó.

López, explicó que con el municipio de San Lorenzo es con el que más avance se tiene, además al ser el que más le debe a la empresa, que son 23 millones de bolivianos, para ello se está viendo de llegar a concretar un plan de pagos, esperando que en la gestión del actual alcalde pueda ser condonada la deuda.

“El municipio que más nos debe es San Lorenzo con 23 millones de bolivianos, luego está Villa Montes con cerca de 18 millones de bolivianos, Yacuiba con 14 millones de bolivianos, Padcaya con 3 millones de bolivianos y así respectivamente, todos los municipios nos deben de alumbrado público porque lamentablemente ellos nunca realizaron el pago, incluso incrementaron el uso de sus pantallas y muchos de ellos para reducir sus gastos están poniendo pantallas led y también están reduciendo el uso de pantallas”.

El 12 por ciento que se cobra al usuario para pagar el alumbrado público, no cubre el costo de su factura mensual por la cantidad de pantallas instaladas, entonces ya se presentó los planes de pagos diferentes a hacerlos efectivos y de no firmar ese acuerdo se tendrá que llegar al corte del servicio.

“Nosotros no podemos dejar de pagar al interconectado, en caso de incumplir con las facturas que del sistema central que es de 8 millones de bolivianos, tendríamos que pagar intereses por no pagar esa factura, además que como se informó cuando entramos en mayo de 2021, teníamos una deuda de 163 millones de bolivianos con el sistema de interconectado nacional, principalmente con ENDE que son los proveedores y no se había pagado”.

El gerente agregó que al SIN y a ENDE por el tema de energía eléctrica, se les está pagando parcialmente y de acuerdo al flujo financiero la deuda atrasada, pero lo que no se está dejando es que se vuelva a acumular.