Abogado de gobernador potosino dice que detención es “excesiva” e “innecesaria”

Fuente: Unitel

El abogado del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, dice que fue “excesiva” e “innecesaria” el dictamen judicial que ordena la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para la autoridad potosina por el caso ambulancias fantasmas.

“Nosotros consideramos a esta resolución como excesiva, no fundamentada, no necesaria, teniendo en cuenta que como nosotros lo hemos expuesto ya en la audiencia, no ameritaba una decisión tan extrema como esta”, dijo el abogado Luis Choque.

Sin embargo, la defensa legal del gobernador Mamani señaló que, en audiencia de medidas cautelares, apelaron la decisión judicial para una reconsideración del juez cautelar que llevó adelante la audiencia.

“En ese sentido es que nosotros ya hemos presentado el recurso de apelación incidental en la misma audiencia y que esperemos se lleve en el transcurso de los siguientes días”, acotó el abogado.

Tras una audiencia de medidas cautelares, la justicia dictó la detención preventiva para el gobernador de Potosí Jhonny Mamani, acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas dentro del caso ambulancias fantasmas. La medida deberá cumplirse en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz por un lapso de seis meses, mientras se concluye la investigación.

La Fiscal Anticorrupción, Pamela Portocarrero, informó que se tiene elementos en contra del investigado, entre ellos se detectaron depósitos bancarios irregulares, entre ellos uno realizado en fecha 21 de septiembre de 2022, cuando depositó Bs.40.000,00 del total mencionado, desconociéndose el origen de los fondos.