Afirman que quinto detenido en caso ‘coimas’ coordinó con empresas y entregó dinero a exministro

Según las investigaciones, se detectó un movimiento bancario de al menos Bs 500.000 que no es compatible con su perfil económico, por lo tanto, se presume que esos recursos sean producto de los sobornos a las empresas.

Fuente: ANF

El quinto detenido en el caso ‘coimas millonarias’ en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ch. A., se encargó de coordinar con las empresas que se adjudicaron proyectos durante las gestiones 2022 y 2023. Además, presuntamente entregó dinero de los sobornos al exministro Juan Santos Cruz en varias oportunidades.

“Él era un hombre de confianza del exministro por eso fue designado coordinador de la unidad de proyectos. Esta persona se encargaba de adjudicar los proyectos a las empresas y se encargaba de cobrar estas coimas y, de forma directa, entregaba dinero al exministro”, explicó el abogado de la testigo clave, Abel Loma, a la ANF.

El miércoles, el juzgado Cuarto Anticorrupción de La Paz determinó la detención preventiva del sindicado, que estaba a cargo de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas y Proyectos, por seis meses en el penal de San Pedro. El Ministerio Público presentó una imputación por enriquecimiento ilícito.

A la vez, Loma dijo que, de acuerdo a las declaraciones de los testigos, el exfuncionario entregó dinero en tres oportunidades al exviceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, por proyectos en el departamento del Beni.

Agregó que el sindicado autorizó la adjudicación de cuatro proyectos, tres en el municipio de Riberalta, en el Beni y uno en Viacha, del departamento de La Paz, de los cuales presuntamente cobró coimas a las empresas.

Indicó que el exfuncionario presentó una denuncia en la Fiscalía en el 2022 por el robo de Bs 600.000 de su domicilio, pero no pudo sustentar el origen y los fiscales concluyeron que también era parte de las coimas para el exministro.

“También se conoció que en la gestión 2022 habría realizado una denuncia en la fiscalía indicando que había sido víctima de un robo de más de 600 mil bolivianos de su domicilio, pero a la fecha no ha podido sustentar por qué tenía esa cantidad de dinero. Por lo tanto, también se establece que ese dinero hubiera sido objeto de las coimas millonarias”, explicó.

Hasta el momento existen cinco personas detenidas en este caso, entre ellos está el exministro Juan Santos Cruz; la “recaudadora” Rosa Viviana Bautista, su sobrino Jhonny Santos. Mientras que el exviceministro Carmelo Valda fue beneficiado con detención domiciliaria.

El proceso

Por otra parte, el jurista denunció que el caso no está avanzando y los fiscales no están ejecutando las aprehensiones contra otros dos exfuncionarios que realizaron movimientos bancarios irregulares, mismos que no concuerdan con sus perfiles económicos.

De la misma forma, dijo que se cambió a la comisión de investigadores y provocó que el caso esté inactivo por casi un mes, debido a que los nuevos peritos conozcan el proceso.

Hasta el momento se convocó a declarar en calidad de testigos a los propietarios de cinco empresas que se adjudicaron los contratos, pero los memoriales no se encuentran en la plataforma digital de la Fiscalía.

“Se han presentado a declarar los propietarios de cinco empresas que se adjudicaron los contratos en calidad de testigos, pero hasta el momento no se ha llegado a cargar al sistema de justicia libre la declaración de los mismos. Solo ponen lo que no es relevante y ese accionar vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso”, manifestó.

