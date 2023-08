Aunque permanecerá en la cárcel, fallo sobre detención domiciliaria para Añez es histórico, dice su abogado

Expresidenta Jeanine Añez. Foto: ABI

Después de que el juez ordenara la detención domiciliaria de Jeanine Añez en el caso “Sacaba”, su abogado de la defensa, Alaín Canedo, destacó que esta decisión tiene un carácter histórico, aunque seguirá detenida por los otros casos en los que se la acusa. Esta valoración cobra relevancia al considerar que en todos los demás procesos judiciales se había dictaminado su detención preventiva.

La exmandataria ya se encuentra bajo detención preventiva en los casos “Golpe I”, “Golpe II”, Empresa Boliviana de Alimentos y Senkata.

“Se ha dispuesto la detención domiciliaria de la exmandataria de Estado, primera vez de todos los procesos por los cuales Jeanine Añez está atravesando recibe una medida cautelar de esta característica.” Señaló Canedo.

Aunque no sea otorgada la detención domiciliaria, subrayó que esta determinación en sí misma representa un progreso notable.

Por otro lado, Áñez expresó que no tiene ninguna confianza en el sistema de justicia boliviano y, en consecuencia, está enfocada en completar los procedimientos legales internos para después presentar el caso ante tribunales internacionales.

“Esta es la Justicia que tenemos, a esta Justicia es a la que yo me estoy enfrentando sin posibilidad alguna de un proceso justo, eso es lo que estoy haciendo, agotar instancias internas para acudir a niveles internacionales, porque solamente allá es donde voy a encontrar que se me reconozca, porque les guste o no, quieran o no, soy una expresidenta de este país”, señaló Añez según El Deber.

En mayo de este año, el equipo legal de la ex presidenta ya presentó la primera denuncia contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, han adelantado que tienen otras demandas listas para ser presentadas en el futuro.

