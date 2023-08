Beñat San José: “Ramiro Vaca tiene un presente y futuro brutal, pero no hay que comparar”

Beñat San José se refirió a la controversia que causó una nota de DIEZ. El entrenador español conversó con los medios tras la victoria ante Wilstermann, y dejó su opinión sobre el tema Caicedo – Ramiro Vaca. Según el entrenador la comparación no es correcta, y hasta puso un ejemplo con él y un campeón del Mundial.

Mamita querida, no tienen nada mejor que publicar? Sin saber la historia completa uno de los periódicos más importantes del país publica este tipo de cosas. Cada vez queda mas claro que el mayor enemigo de un boliviano es otro boliviano 🤦🏽‍♂️ https://t.co/Mwymrjq1Bf

“Ramiro Vaca es un jugador extraordinario, no hay que olvidar que se fue muy joven al extranjero. Ahora vino y para nosotros es importante, tuvo una época en la que jugaba mucho, luego no tanto y ahora entró en la segunda parte (ante Wilstermann)”, continuó comentando Beñat.

El técnico español se animó a dar otro ejemplo, comentando que “en grandes equipos de Europa, fichan jugadores y en su primer año no juegan tanto. El segundo explotan y son titulares indiscutibles”. Todo esto en torno a los pocos minutos que tiene el volante nacional.

Luego entró en cierta contradicción, señalando que no se debe comparar, pero si comentó que Ramiro es mejor que otros jugadores de otros países, sin mencionar alguno en concreto: “Ramiro Vaca tiene un presente y futuro brutal, pero no hay que comparar. Él es mucho mejor que otros jugadores de otros países. Cada jugador tiene su nivel, y cada país tiene su nivel. Lo de Caicedo no tiene nada que ver con nosotros o con Ramiro, menos por coincidir en un equipo”.