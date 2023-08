Bolivia está perdiendo sus bosques húmedos tropicales y la tendencia va en aumento

Lo cierto es que las mayores pérdidas forestales continúan ocurriendo en unos pocos países que son el hogar de las selvas tropicales más grandes e importantes del mundo para la biodiversidad.

POR ERIKA BAYÁ

Cada año Global Forest Watch (GFW), una plataforma en línea que proporciona datos y herramientas para el monitoreo de bosques en tiempo casi real, publica un informe que nos muestra la situación de los bosques en el mundo. En junio de este año anunció que entre 2021 y 2022 el mundo experimentó una pérdida implacable de bosques primarios tropicales: en un año despareció el 10% de la cobertura forestal, siendo Brasil, la República Democrática del Congo y Bolivia los países que encabezan (en ese orden) esta carrera por la destrucción de su riqueza arbórea.

Es la tercera vez que Bolivia ocupa un preocupante tercer lugar en estos informes y es que desde 2002 nuestro país muestra una tendencia que va en aumento, pero el pasado 2022 se registró la mayor pérdida porque desparecieron 685 mil Has de bosque húmedo primario, un aumento del 32% en comparación a 2021.

Las imágenes muestran que el 71% de esta pérdida de cobertura arbórea está ocurriendo en el departamento de Santa Cruz y ,según los estudios de la Fundación Amigos de la Naturaleza, son cinco municipios los que concentran el 41% de la deforestación en el país: San Ignacio de Velasco, Charagua, Pailón, Concepción y San José de Chiquitos. Y no es casual que estos mismos municipios ya están sintiendo un incremento de la temperatura, déficits hídricos e incremento del régimen de lluvias.

¿Qué está sucediendo en Bolivia? ¿Qué estamos haciendo para perder bosques a una velocidad sin precedentes? Un análisis reciente de Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), revela que el 23% de la pérdida de bosque en Bolivia está relacionada con los cultivos de soya en manos de colonias menonitas. Solo entre e 2021 y 2022 la producción de soya se incrementó en un 40% y la mayoría de esta conversión de cultivos de bosque a soya está sucediendo en la Chiquitania, Amazonia y Chaco. Se trata de una pérdida del 13% de la cobertura arbórea, que no está relacionada a los incendios. A estas cifras y porcentajes me gustaría agregar un dato más: según la Fundación Tierra, en 2015 había 52 colonias menonitas, ahora hay más de 100 que se están expandiendo en estos territorios.

Otra causa que ha revisado GFW junto a la Universidad de Maryland son los incendios forestales, que afectaron en 2019 con fuerza al bosque chiquitano, a las áreas protegidas y biomas como el bosque amazónico y el Chaco. Para la plataforma quizás estamos llegando a un punto de inflexión y el país deberá tomar estos datos para poder prevenir, tomando en cuenta que el fenómeno del Niño traerá sequías, las condiciones perfectas para más incendios forestales en Bolivia.

Pero las causas de pérdida de bosques no solo son por soya o incendios, en 37 años la agricultura ha aumentado 433%, también la superficie de pastos, la ganadería. Son muchos los factores que inciden y hacen su parte en la deforestación, como el crecimiento urbano, demográfico, infraestructura, avasallamientos de tierras fiscales, asentamientos de nuevas comunidades y especulación de tierras, entre otros.

Para cruzar todo este conjunto de datos que nos muestra la preocupante realidad de nuestros bosques, es importante mencionar el trabajo que viene realizando la Fundación Amigos de la Naturaleza. En abril de este año, la FAN lanzó la plataforma MapBiomas Bolivia y publicó cifras sobre el estado de los bosques. Este sitio tiene un histórico del cambio de uso del suelo y cobertura de los últimos 37 años con muchas variables importantes y útiles para saber lo que está sucediendo.

El escenario es complejo. A estos datos y hechos hay que agregar la cantidad de leyes que son contradictorias a la conservación de nuestros bosques y que tienen que ver con autorizaciones de desmontes, de quemas y la Función Económica y Social, que empuja a todos los propietarios a la deforestación para demostrar que las tierras no son ociosas.

Lo cierto es que las mayores pérdidas forestales continúan ocurriendo en unos pocos países que son el hogar de las selvas tropicales más grandes e importantes del mundo para la biodiversidad.

“Estamos perdiendo rápidamente una de nuestras herramientas más efectivas para combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad y respaldar los medios de vida y la salud de millones de personas”, es el mensaje de Global Forest Watch, que debería preocuparnos a todos.

Erika Bayá es Comunicadora ambiental

