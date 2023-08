Bolivia se ubica en el tercer lugar de envío de remesas dentro de la CAN y en el cuarto como destino

Entre los países de la Comunidad Andina (CAN) Bolivia se encuentra en el tercer lugar como países origen de envío de remesas ($us 62,2 millones) y como cuarto (con $us 38,3 millones) en destino de remesas en 2022. Las remesas entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú sumaron $us 679,5 millones en el período de estudio.

Fuente: lostiempos.com

Según el “Informe Anual: Estadísticas de Remesas en la Comunidad Andina, 2022”, el mayor emisor de remesas a nivel intracomunitario fue Perú, que totalizó $us 301,4 millones enviados a los demás andinos, y que representaron 44,4% del total.

Luego le sigue Ecuador con 41,0%, Bolivia con 9,2%, y finalmente Colombia con 5,4%.

Desde Bolivia se envió $us 62,2 millones a Colombia, Ecuador y Perú.

Por otro lado, Colombia se mantiene como el principal receptor de las remesas enviadas entre los países andinos con $us 496,6 millones con el 73,1% del total; seguido del Perú con 12,4%.

Ecuador y Bolivia tienen participaciones menores como receptores con el 8,9% y 5,6% ($us 38,3 millones), respectivamente. “Así, se puede concluir que el flujo de las remesas a nivel intracomunitario se caracteriza por un fuerte movimiento de remesas hacia Colombia provenientes principalmente de Ecuador y Perú”, establece un boletín institucional.

Respecto a los datos desde terceros países, las remesas recibidas por los andinos totalizaron $us 19.333 millones, lo que representó un aumento de 7,7% con relación a 2021.

El aumento se debió, principalmente, al incremento de las remesas recibidas por Colombia, que pasaron de $us 8.597 millones en 2021 a $us 9.429 millones en 2022, registrando una variación de 9,7%.

Las recibidas en los demás países de la CAN también presentaron incrementos. En los casos de Ecuador y el Perú se registraron aumentos de 8,7% y 3,7%, respectivamente; mientras que en Bolivia el incremento fue de 2,7%, en comparación con las cifras de 2021.