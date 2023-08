Cámara de Diputados analiza tres proyectos de exploración hidrocarburífera en Tarija

Son tres contratos de servicios petroleros de exploración y explotación en áreas reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Vintage Petroleum Bolivia LTD.

La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional inició este miércoles el tratamiento de tres proyectos de ley referidos a tres contratos de servicios petroleros de exploración y explotación en áreas reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La convocatoria de esa instancia del Órgano Legislativo establece en su orden del día el informe de las comisiones, donde destacan los acuerdos contractuales que se detallan a continuación.

El primer contrato se refiere al área Sayurenda, localizada en el departamento de Tarija, suscrito el 20 de enero de 2023 entre YPFB y la empresa Vintage Petroleum Bolivia Ltd (sucursal Bolivia). El segundo contrato es para al área Caraidanti, ubicada en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, firmado el 20 de enero de 2023 entre YPFB y la empresa Vintage Petroleum Ltd. El tercer contrato corresponde al área Yuarenda, ubicado en el departamento de Tarija, suscrito en fecha 20 de enero de 2023 entre YPFB y la empresa Vintage Petroleum Ltd.

Estos contratos viabilizarán inversiones viabilizarán inversiones para las actividades de establecidas en el Plan del Upstream (exploración y explotación), en la búsqueda de nuevos recursos hidrocarburíferos para subir la producción e incrementar las reservas.