Caso Golpe I: fotógrafo de Camacho denuncia abusos cuando fue a declarar a La Paz

Róger Barba, quien en 2019 era el fotógrafo personal de Luis Fernando Camacho, fue citado a declarar como testigo en el caso Golpe de Estado 1 a la ciudad de La Paz y estuvo más de 15 horas incomunicado en la Felcc sin la presencia de su abogado y con el teléfono móvil secuestrado.

“Llegué a las 9 de mañana, estuve más de 15 horas entre viernes y sábado prestando mi declaración. Me metieron miedo, me hostigaron, trataron de que diga mentiras. No podía comunicarme ni con mi abogado (que viajó conmigo) ni con mi familia. No pude ir al baño, ni comer, ni tomar agua. Con un requerimiento fiscal me quitaron mi equipo celular, pese a que les dije que es mi herramienta de trabajo”, explicó Barba en contacto con EL DEBER.