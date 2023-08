Choferes de El Alto incumplen acuerdo y sigue el trameaje; Alcaldía instala puntos de control

La Guardia Municipal de Transporte realizó controles para evitar trameajes y que cumplan con el pasaje único . Foto: GAMEA

Fuente: ANF

La Paz. – Los transportistas del servicio público de El Alto incumplieron el acuerdo suscrito con las autoridades municipales, el trameaje continuó en varias zonas y no respetaron la tarifa única de Bs 1,50 de parada a parada. Mientras que la Alcaldía inició controles en al menos ocho puntos estratégicos.

“No están cumpliendo, siguen los trameajes. He llegado en dos movilidades desde la ceja hasta Río Seco, el minibús me ha dejado en el puente a Río Seco y de ahí he tenido que tomar otro hasta mi zona”, dijo don Mario.