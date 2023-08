Choque múltiple: al menos seis vehículos impactaron en la vía entre Cochabamba y Quillacollo

El chofer del vehículo de transporte público fue arrestado y subido a una patrulla. En un contacto breve con UNITEL el hombre admitió que estaba corriendo y que no le dio tiempo de frenar.

“Un poco estuve corriendo, como estaban en el medio no me ha dado tiempo de frenar y he tenido que impactar, no pude frenar en seco porque atrás igual estaban viniendo (los vehículos). Esta mañana normal eh salido de Quillacollo”, dijo el conductor.

Se espera conoce un informe oficial por parte de la Policía en relación a este accidente múltiple.