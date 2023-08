Cocaleros anuncian expulsión de 50 explotadoras ilegales de oro

Fuente: lostiempos.com

El ejecutivo de la Federación Yungas del Chapare, Florencio Vallejos, indicó que su sector ya inició el desalojo en el distrito 11 del municipio de Villa Tunari.

El sector ya pidió su salida en el mes de julio. “Ya empezamos a sacarlos, y seguiremos, pero eso es más interno después del ultimátum que dimos, no hay paso atrás”, dijo.

Vallejos indicó que los ilegales actúan con la complicidad de las alcaldías de Sacaba y Colomi.

Esta explotación ilegal se realiza en la zona de Las Tres Tetillas, que es el punto fronterizo entre los municipios de Villa Tunari, Colomi y Sacaba. Sin embargo, la Gobernación y la AJAM no han podido ingresar al lugar para fiscalizar debido a que los comuneros rechazan su presencia, indicó el secretario de Minería de la Gobernación de Cochabamba, Eleuterio Galindo.

Debido a esa situación, la Gobernación desconoce si estas explotadoras cumplen las normas ambientales, además al ser ilegales evaden el pago de regalías mineras.

Galindo indicó que para ser legales deben conformar una cooperativa y sacar su personería jurídica. Agregó que entre Colomi y Villa Tunari hay siete cooperativas que se están formando.

“Los comunarios no nos dejan entrar, si no nos dejan es porque hay explotación ilegal, pero no hemos podido constatar presencialmente. Hay denuncias, estamos haciendo seguimiento, queremos saber si puede haber otras cosas ilegales o daño ambiental, pero no nos dejan entrar”, señaló Galindo.

El director de la AJAM Cochabamba, David Apaza, señaló que se desconoce sobre la situación de estas explotadoras ilegales de oro. Solamente mencionó que, en los municipios tradicionales de explotación de oro, como Ayopaya y Cocapata, hay zonas conflictivas debido a que tienen sus propios retenes para frenar la fiscalización.

Antecedentes

Vallejos anunció en julio que se dará un tiempo a los explotadores de oro para que por voluntad propia dejen el Chapare o que el Gobierno intervenga con operativos. Si no hay resultados, las federaciones las expulsarán.

“Hay cooperativas que están haciendo la explotación ilegal, les decimos que vamos a desalojar a todos los asentamientos ilegales. Hay más de 50 cooperativas mineras. Tienen que abandonar el sector de Villa Tunari, sino nos veremos obligados a desalojarlos de nuestro territorio. El sector nos pertenece como federación Yungas Chapare”, afirmó el dirigente en esa fecha.

El mes pasado, el Gobierno destruyó más de 27 barcazas usadas para la explotación ilegal de oro y aprehendió a más de 50 personas, en el río Madre de Dios en Beni. La operación se realizó en coordinación con la AJAM.

Tras la intervención gubernamental, otras regiones como el Norte de La Paz y Chapare, denunciaron la presencia de minería ilegal.

Sube la explotación

En 12 años, las cooperativas mineras elevaron su producción de oro en 883 por ciento, de 5,4 toneladas en 2010 a 53 para en 2022, de acuerdo a información del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). En este tiempo, y desde antes, no pagaron impuestos y el aporte por regalías fue mínimo, equivalente a menos del 2,5 por ciento del valor de la producción.

En el año 2000, producían apenas el 18 por ciento de la producción nacional; para 2010, ya generaban un 86 por ciento.

Desde 2013, este sector no sólo elevó la producción total de oro, sino que se mantuvo por encima del 95 por ciento de participación, ocupando casi todos los espacios y empujando esta actividad extractiva hacia nuevos territorios: la Amazonía boliviana.