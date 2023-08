Cooperativistas de la Luminosa RL, aclaran que posible traslado aún debe ser definido por sus bases

El presidente de la Cooperativa No Metálica Luminosa R.L., Benjamin Alejo, enfatizó que el traslado se determinará en base al estudio de suelo y la seguridad jurídica que este especio pueda brindar a los 200 trabajadores que tiene.

Fuente: https://lapatria.bo

Trabajadores de la Cooperativa No Metálica Luminosa RL, aclararon que aunque se hayan reunido con autoridades municipales y el Ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe hace varios días, aún se analiza el posible traslado de operaciones del cerro San Pedro a Vila Vila B, por lo que piden no dar por sentada la determinación.

El presidente de la Cooperativa No Metálica Luminosa R.L., Benjamin Alejo, enfatizó que el traslado se determinará en base al estudio de suelo y la seguridad jurídica que este especio pueda brindar a los 200 trabajadores que tiene. El sector de manera general pidió celeridad en los permisos ambientales y licencias de operaciones.

“Siempre estamos prestos la diálogo para reubicarnos, pero no hay esa voluntad de los concejales sobre todo. El alcalde da como opción Vila Vila B como si ya habríamos aceptado, sin embargo no es así, quiero desmentir que hayamos aceptado, estamos en mesas de trabajo pero aún falta para confirmar y ya lo están dando por hecho. Lo que exigimos es el estudio de suelos y la seguridad jurídica, porque las licencias y permisos demoran años. Nos están queriendo botar del cerro San Pedro justo por eso, porque no tenemos licencia ambiental”, aseveró.

Cooperativa No Metálica Luminosa R.L.. | APG

En respuesta, el concejal Jesús Cruz aseguró que los trámites no demorarían tanto como alegaron los cooperativistas, ya que se sostuvo reuniones con el ministro del área, los pobladores de Maravillani, autoridades ediles de Oruro y los cooperativistas.

“Creo que lo que hay que tomar en cuenta se ha tenido una reunión con el ministro Quispe, y eso ya es garantía de que si se da viabilidad el traslado. Las licencias y permisos no demorarían tanto, tampoco es que tardan seis años como dijeron, pero del tiempo que demora se puede dar celeridad para que tengan la seguridad jurídica que buscan”, enfatizó el concejal.

Por su parte, desde la Municipalidad orureña esperan que la respuesta de los cooperativistas sea positiva, pero aclararon que buscar otra área de trabajo no era su tuición, sin embargo, comprometieron hacer los acercamientos para evitar la afectación al cerro patrimonial, como también a sus fuentes de trabajo. Autoridades municipales de la ciudad pidieron continuar con los diálogos con “la mente abierta”.

/VVC