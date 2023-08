De “hermanos” a desconocidos: así se degradó con el paso de los años la relación de Neymar y Mbappé en el PSG

El vínculo entre ambas estrellas fue de más a menos durante las seis temporadas que compartieron. Finalmente, el francés ganó la pulseada

Neymar y Mbappé compartieron equipo desde el 2018 (Reuters)



Con su último like en Instagram como jugador del PSG, Neymar dejó en evidencia cómo cambió su relación con Kylian Mbappé, a quien consideraba su hermano menor cuando llegó al equipo en 2018 procedente del Mónaco. Todo era sonrisas, bromas y buenas sensaciones durante el primer año.

En 2019, sin embargo, se iba a producir la primera polémica tras unas declaraciones del delantero francés, quien ya se había consagrado campeón del mundo con Francia con tan solo 19 años. “Ha llegado el momento de asumir más responsabilidades, en París, si fuera posible. Sería un gran placer. Y si no fuera en París, podría ser en otro lugar, en el marco de un nuevo proyecto”, advertía.

Tras un año bajo la sombra del brasileño, y al protagonizar una buena temporada en la que, en medio de las lesiones de Cavani y Neymar, demostró que podía cargarse el equipo al hombro, Mbappé comenzó a gestar su camino. Pero el ex FC Barcelona no iba a ceder terreno tan fácil, y respondió sutilmente cuatro días después: “Me considero una persona valiente, a quien le gusta afrontar nuevos desafíos”.

Finalmente, pese a los rumores de un posible regreso del astro brasileño a España, no hubo nuevos proyectos ni desafíos y ambos continuaron compartiendo equipo. Su relación fue de menos a más al año siguiente, en una de las temporadas más felices del PSG al llegar por primera vez en la historia a una final de Champions League. “Mejoramos nuestra relación con los demás. Estamos menos centrados en nosotros dos. Supimos crear un contexto en el que nos preocupamos mucho más del resto, porque comprendimos que es junto a los demás que lograremos tener éxito y ganar, y no por nosotros dos”, recordaba Kiki antes de disputar ese intenso partido frente al Bayern Múnich, que terminó decantándose para el lado de los alemanes.

“Prácticamente, tenemos una relación de hermanos. Yo soy el mayor y él el menor. Jugamos mucho, sobre todo le pido que corra… que haga eso”, bromeaba el brasileño en 2021, cuando le consultaron por cómo era el vínculo que mantenía con Mbappé.

Sin embargo, ese mismo año se iba a producir el primer cortocircuito público, la primera pelea entre “hermanos”, cuando la transmisión oficial captó el momento en el que el francés criticaba al brasileño desde el banco de suplentes: “Este maldito no me la pasa”, aseguraba en un partido contra el Montpellier.

Ese problema trascendió el campo y se instaló en el día a día de la prensa europea. “Desde que estoy en el club, he visto una relación especial entre Ney y Kylian, y esto no ha cambiado. En todos los partidos hay situaciones en las que nos quejamos y a veces discutimos en el vestuario”, opinaba Ander Herrera sobre ese episodio intentando quitarle presión al asunto. “Son dos chicos fantásticos, competidores, son cosas que pasan en el terreno”, añadía Mauricio Pochettino, entrenador en ese momento.

Si para el 2019 eran como hermanos, para el 2022 pasaron a ser simplemente amigos. Por lo menos, así lo entendía Kylian Mbappé, quien en la previa de un partido de Champions League soltó: “Es nuestro sexto año juntos… hemos tenido etapas de mejores amigos, otras de hablar menos. Cuando juegas con futbolistas de la talla de los que tenemos, tienes que aprender a compartir”.

Con esas últimas declaraciones, el francés hacía referencia a un nuevo cortocircuito que dio que hablar en Europa al haber discutido en la cancha por quién era el encargado de ejecutar un penal. “Todavía se respetan, pero claramente hay un problema de ego y estatus”, apuntaban desde ESPN.

Tal como sucedió antes de abandonar el PSG con destino a Arabia, en ese momento Neymar iba a utilizar su cuenta de Twitter para darle like a una publicación que hacía referencia a eso: “Ahora es oficial, Mbappé es quien patea los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!”, consideraba un usuario que recibió el apoyo del brasileño.

Incluso el presidente de la institución debió interceder públicamente para calmar la situación y frenar los rumores sobre un quiebre: “¡No, no, no hay problema! Son los medios los que dicen eso. Puedo discutir con mi hermano, mi hermana. ¡Es normal! Son buenos amigos, muy buenos compañeros y siempre serán buenos compañeros”.

Lo que parecía un tema menor terminó convirtiéndose en un episodio que marcó un punto de inflexión. No se trataba solo de quién pateaba un penal, sino de una disputa de poder por saber quién era el líder y referente del plantel.

En esa línea, mucho se especuló con una “lista negra” de personas que debían abandonar el club y que el francés le habría entregado a la dirigencia al momento de firmar su renovación, entre ellas Neymar. Si bien Kiki afirmó que eso no había sucedido, ese mismo año también salió a la luz el interés del PSG de vender al brasileño, algo que no sucedió al no encontrar una institución que pudiera pagar su fichaje ni su salario.

Como si fuera poco, desde la dirigencia, el asesor deportivo Luis Campos lanzaba más leña al fuego con una explosiva reflexión: “Cometimos el error en el pasado de reclutar a dos jugadores en la misma posición en el mismo mercado”.

En plena crisis, y ya en 2023, esa relación de hermandad ya estaba totalmente quebrada. Mientras Mbappé se seguía metiendo cada vez más adentro del corazón de los fanáticos, el Parque de los Príncipes se posicionaba en contra de Neymar con silbidos y abucheos cada vez que saltaba al campo (lo mismo sucedió con Messi y nunca con el delantero galo).

Fue entonces cuando el ex Santos volvió a recurrir a sus redes sociales para lanzar un nuevo dardo con varios likes: “En lugar de protestar contra la gestión horrible, la afición sigue protestando contra Neymar y Messi. Este equipo del PSG es el peor de los últimos años. ¿Por qué? Porque renovaron a su príncipe (Mbappé) por una cantidad extraordinaria. El mismo príncipe que provocó la eliminación de la Champions League, que tuvo un pase fácil para Neymar pero le hizo un pase al arquero del Bayern. Él piensa que es Dios ahora”, indicaba el texto del usuario Ofuiclear en el que Neymar estampó su Me gusta a principios de mayo de este año.

Para este mercado de transferencias, el PSG finalmente consiguió un comprador para el brasileño. Ney no dudó y emprendió su salida a Arabia Saudita sin antes recurrir nuevamente a las palabras de los fanáticos en internet para, de cierto modo, dar una explicación indirecta de su partida. “El verano pasado Mbappé dejó claro al PSG que ya no había lugar para él y Neymar en el mismo plantel. Casualmente, el día que prácticamente anunciaron a Neymar en el Al-Hilal, Mbappé volvió a los entrenamientos súper feliz”, fue el último comentario al que el brasileño le dio su like.

De amigos a desconocidos. Como era de esperarse, Mbappé le ganó la pulseada al brasileño a base de fútbol (las lesiones no ayudaron a Ney) y finalmente se adueñó del vestuario del PSG en su último año con la entidad parisina antes de marcharse. El sudamericano, en tanto, cedió en esa pelea a costa de un contrato millonario que lo ubica entre los cuatro mejores jugadores pagados del mundo (por delante de Kiki).