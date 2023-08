Decapitan y queman a un reo en la cárcel de Tarija; el interno alertó a sus familiares antes de morir

Fuente: Unitel

Un reo fue apuñalado, decapitado y quemado por los mismos internos del penal de Morros Blancos de Tarija. Este hecho sucedió la tarde de este martes en el interior de este centro penitenciario.

El hombre conocido con alias de ‘El Cucharita’ y fue atacado de manera violenta por un grupo de internos hasta dejarlo sin vida.

De acuerdo a la información, ‘El Cucharita’ se comunicó con sus familiares por WhatsApp para pedir ayuda, ya que por la mañana fue atacado por tres internos quienes le golpearon en la cabeza.

“A eso de la una de la tarde me ha llamado, me dijo que le ayudemos ya que le habían roto la cabeza. El capitán bajó (a su celda) y no hizo nada. Estaban con bebidas alcohólicas las personas que le han matado. Él estaba en su celda, pero en ese momento nosotros no podíamos llegar a la cárcel”, contó una mujer a Tarija Conecta, testigo que recibió los audios de pedidos de ayuda.

Los familiares denunciaron que los policías de este centro penitenciario tenían conocimiento de las amenazas y amedrentamientos que recibió este reo; sin embargo, alegaron que no procedieron con las sanciones.

Además, los familiares del reo fallecido dijeron que horas antes de morir en esta cárcel, el interno identificó y dio tres nombres de los responsables del atentado.

Se cree que el crimen fue resultado de un ajuste de cuentas debido a que la víctima habría asesinado a otro recluso hace un tiempo atrás, este dato fue destacado por un testigo que estaba en puertas de esta cárcel.

Ante esta situación, la Policía desplegó un contingente policial que ingresó a la cárcel para realizar las primeras investigaciones. El reo asesinato fue llevado a la morgue de esta ciudad.