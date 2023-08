Dellien cae en primera ronda del US Open

El tenista nacional perdió por 3-0 ante el croata Gojo en inicio del Grand Slam norteamericano. Cometió varios errores no forzados a lo largo del encuentro

Fuente: Federación Bolivia de Tenis

No fue una buena noche para el tenista boliviano Hugo Dellien en su debut del US Open. Los errores no forzados afectaron de gran manera en su juego y quedó eliminado del Grand Slam estadounidense al perder este lunes en la primera ronda del cuadro principal con el croata Borna Gojo (6-3, 6-3 y 6-1).

Dellien partía como favorito en este encuentro al tener mayor experiencia que Gojo, quien superó tres rondas de la qualy (clasificación) para acceder a la llave principal.

El partido, que se disputó en la cancha 6 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, tuvo un gran retraso debido a que se extendieron bastante los juegos previos.

El duelo

El nacido en Trinidad tuvo respaldo desde las tribunas porque hubo un puñado de hinchas bolivianos que lo alentaron a lo largo del encuentro.

Tuvieron un inicio parejo hasta llegar al 2-2. Ese cuarto game fue el más disputado de todos porque tardaron unos 10 minutos en definir al ganador.

Pero en el sexto game el croata le rompió el saque al boliviano, quien comenzó a cometer errores no forzados.

Esa ventaja la mantuvo el tenista europeo y se impuso por 6-3.

Más errores

El inicio de la segunda cancha no fue de los mejores para Dellien porque en el primer game su servicio fue quebrado y ello hizo a que comience a enfadarse y cometa más errores.

Gojo aprovechó de buena manera su buen momento con potentes servicios y devoluciones hasta que ganó el segundo set también por 6-3.

Para la tercera y última cancha el croata nuevamente le rompió el saque a Dellien en el segundo game para colocarse arriba por 2-0.

El europeo le quebró el servicio nuevamente en el sexto juego para finalmente ganar el set y partido por 6-1 luego de 1 hora y 31 minutos de juego.

Por disputar este partido de primera ronda el boliviano ganó 10 puntos para el ranking ATP además de embolsarse 81.500 dólares.