Denuncian amenaza de Marset a periodistas de Bolivia, Paraguay y Uruguay por difundir noticias sobre su búsqueda

Fuente: Unitel

El canal Telefuturo de Paraguay, parte de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL), reportó este miércoles que ha recibido un mensaje de advertencia e intimidación vía WhatsApp en el que el amenazador se identifica como “Marset”, apellido del narcotraficante uruguayo que es buscado desde el fin de semana por la Policía de Bolivia.

El texto enviado dice: “Hola, si siguen haciendo artículos periodísticos de mí, habrá consecuencias. Soy Marset” y está acompañado por una foto con 24 cargadores de pistola Glock que están ubicados en una caja recién abierta.

“La fotografía no es bajada de Internet, no es una imagen que se encuentra en las bases de datos de los buscadores, ni tampoco pertenece a las que fueron encontradas en su mansión en Santa Cruz de la Sierra. Es decir, que no es una foto que haya sido publicada o haya circulado públicamente”, denunciaron los presentadores del canal en el inicio del noticiero Telenoche.