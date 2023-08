Diputado Arce investigará a “Lima y Asociados” y desafía al ministro de Justicia a un debate público

El oficialista cuestionó al ministro Lima por hablar contra el expresidente Evo Morales, dijo que defenderá a la exautoridad en todos los escenarios posibles, sean en estratos judiciales o en las calles.

Fuente: ANF

El diputado de la facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce llamó este martes malagradecido, sin vergüenza, traidor y desleal al ministro de Justicia, Iván Lima, y anunció que investigará el estudio jurídico “Lima y Asociados”; además, desafió a la autoridad a un debate público en Bolivia Tv.

“Así como usted es macho para llamar ignorante al líder de esta revolución indígena, al presidente del MAS, lo desafío a un debate en un plazo no mayor a 15 días. Que sea en Bolivia Tv para que sus periodistas lo defiendan”, desafió Arce.

La molestia de los denominados “evistas” surgió después que el ministro de Justicia mandó a Morales a aprender matemáticas por hacer un mal cálculo de porcentajes; sumado a eso, también anunció el inicio de un proceso penal por difamación y calumnia contra el exmandatario.

El diputado Arce advirtió que defenderá a Morales en todos los escenarios posibles, sean estos estratos judiciales o en las calles. Dijo que, en caso de que se inicie un proceso por la vía ordinaria contra el expresidente, revelará pruebas del poderío que tendría el titular de Justicia en algunos casos.

Recordó que mientras “Lima trabajaba” a favor del “gonismo” y el “bazerismo”, el expresidente se encontraba en medio de medidas de protesta, acciones que habrían hecho que el MAS llegue al poder.

Tras mandarlo a que aprenda matemáticas, Lima recomendó al expresidente que se “busque un buen abogado” porque le iniciará una demanda penal por difamación y calumnia por acusarlo que, por medio de su hermano, aún lidera el bufete “Lima y Asociados” que se habría hecho cargo de un caso contra el Estado boliviano por $us 35 millones, cuyo rédito, en caso de ganar, sería de 10 millones de dólares para los juristas.

Al respecto, el diputado Arce envió diferentes Peticiones de Informe Escrito a los ministerios de Justicia, Presidencia, a la Procuraduría General del Estado, a las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz, Sucre y Cochabamba y otras instituciones con el fin de destapar la verdad detrás del grupo de abogados.

“Estamos haciendo Peticiones de Informe Escrito. A usted, ministro Lima, para que me mande todos los antecedentes en el que me demuestre que sí vendió sus acciones de este bufete de abogados ‘Lima y Asociados’”, indicó el legislador.

Oposición ve que el MAS está en una “pelea de chismosos”

Mientras tanto, desde la otra vereda política, los parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz y Alejandro Reyes observaron que el oficialismo está enfrascado en una “pelea de chismosos” y pusieron en duda que se inicie un proceso penal contra Morales.

“Esto parece pelea de chismosos: dicen qué miró ayer, me comentó el vecino, me anunció qué. Parece pelea de chismosos, no parece un gobierno serio. Gracias a Dios se van a ir el 2025”, declaró Paz.

Reyes vio con buenos ojos el anuncio de un proceso en la vía penal contra Morales, pero sugirió activar juicios de responsabilidades contra la exautoridad por diferentes temas pendientes, como el caso del 21F.

/DPC/FPF//