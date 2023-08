Diputados ‘arcistas’ y ‘evistas’ se acusan de ‘malos’ manejos económicos en la jefatura del MAS

Tras una sesión en la Cámara de Diputados donde se debate el tratamiento del crédito de 52 millones de dólares, dos diputados del ala “arcista” y “evista” se acusaron de malos manejos económicos en su gestión legislativa.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrés Flores, quien pertenece al ala “arcista”, acusó a su colega de partido Gualberto Arispe, de “aprovecharse” y “beneficiarse” cuando fue jefe de bancada.

El legislador aprovechó su intervención (en dicha sesión) para pedir una explicación sobre los bienes que obtuvo Arispe cuando cumplía la dirección a la jefatura del MAS en diputados.

“Cuando el señor Arispe dice no tengo nada y levanto las manos, quién tiene pues una quinta en Warnes (Santa Cruz). Arispe dígale al pueblo boliviano, quién tiene los dos condominios, yo no me he aprovechado como jefe de bancada, usted se aprovechó siendo jefe de bancada”, dijo el legislador.

Ante estas acusaciones públicas, el legislador señalado conminó a Flores a presentar las pruebas documentadas tras las denuncias en su contra.

El diputado Arispe advirtió con una denuncia penal ante el Ministerio Público en caso de que no se presenten las pruebas de esa afirmación.

Minutos antes de estas acusaciones, el diputado Arispe también aprovechó su intervención para tildar de “mentiroso” a su colega Flores.

El diputado “evista” acusó a los legisladores “arcistas” de proteger al narcotráfico y los presuntos hechos de corrupción dentro del gobierno de Luis Arce. Pidió una investigación a todos los legisladores del MAS.

“Renovadores que protegen a narcotraficantes, protegen a la corrupción, faltan al principio del Estado Plurinacional. Andrés Flores es un mentiroso, así que pido investigar a cada uno de mis colegas. Yo no tengo ningún miedo. Desafío a todos los renovadores si tienen familiares trabajando, tenemos que transparentar la institución pública”, declaró.