Encuesta: el 52% de la población cree en la explotación del litio, no en la industrialización

Según los datos de la encuesta, el 29 por ciento de la población cree que habrá industrialización del litio, mientras que el 19 por ciento no responde.“El debate público sobre el Litio como sustituto del gas crece. Al mismo tiempo, la población mantiene un cierto escepticismo pesimista. Cerca del 50% creen que el litio beneficiará a pequeños grupos de poder político y que no se logrará industrializar este metal. Si a ello se suma el 20% que no tiene una opinión al respecto, se tiene que el 70% no tiene muchas esperanzas en el litio”, señala una de las conclusiones del estudio.

La ficha técnica señala que el trabajo de campo fue realizado entre el 19 y 20 de agosto de 2023. El universo está constituido por hombres y mujeres de 18 a 65 años, La muestra es de 1.800 encuestas en las áreas urbana y rural de los nueve departamentos. El margen de error muestral es de +/- 2,31%. El método empleado es el de las encuestas presenciales en hogares, en soporte digital.

“Sólo cerca del 30% que es la base social del gobierno, cree que se podrá industrializar el Litio y que beneficará a todo el país. Esta base social, conformada sobre todo por la clase baja y parte de la media baja de Occidente, afirma que el Presidente es el que tiene los conocimientos y la capacidad como para garantizar la industrialización de este metal”, puntualiza el estudio.

En este caso, la investigación sostiene que se evidencia que el discurso del oficialismo, cuando trata de presentarse como “el gobierno de la industrialización”, tiene impacto sólo en la base social que lo apoya. El 70% que no apoya al Presidente se mantiene inmune frente al discurso industrializador.

En el mismo estudio llama la atención los resultados de la pregunta: ¿qué líder puede impulsar mejor la industrialización del litio?

El 24 por ciento, la mayor parte de los encuestados, respondió Luis Arce, el 18 por ciento, un líder nuevo, el 11 por ciento Evo Morales, el 9 por ciento Samuel Doria Medina, el 6 por ciento Carlos Mesa, el 5 por ciento Vicente Cuéllar, el 1% Fernando Camacho, el 15 por ciento ninguno y el 11 por ciento no sabe no responde.

BD/JJC