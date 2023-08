Fernando Villavicencio, candidato asesinado en Ecuador, había revelado amenazas del Cártel de Sinaloa

El candidato a la presidencia acusó que Adolfo Macías, alias Fito, lo amenazó de muerte si seguía hablando de él y del Cártel del Pacífico

El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, asesinado durante un mitin la tarde de este 9 de agosto en la ciudad Quito, había anunciado que el Cártel de Sinaloa lo había amenazado de muerte.





“En un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacaron en mi contra o atentaran contra mi vida”, dijo con rueda de prensa el candidato a la presidencia del país sudamericano a finales de julio.

“Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas criminales y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero no les tengo miedo y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad. Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales a esta cárcel de máxima seguridad”, apuntó Villavicencio.

La persona que señaló el candidato a la presidencia de Ecuador es identificado por las autoridades como José Adolfo Macías, alias Fito, líder de una banda delincuencial llamada Los Choneros, mismo que se encuentra preso en la cárcel Regional del Guayas.

De acuerdo con medios locales, esta estructura criminal es la más poderosa del país y recibe ingresos del Cártel del Sinaloa que le paga los servicios de transporte, seguridad, acopio y envío de cocaína a través de varios puertos marítimos del país sudamericano.

Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía de Ecuador anunció que ya investiga este homicidio donde resultaron otras nueve personas lesionadas.

“Una agente fiscal, en conjunto con criminalistas de Policía Ecuador toman procedimiento en la casa de salud donde yace la víctima”, informó en una breve tarjeta informativa.

Agregó que el sospechoso del asesinato del candidato opositor a la actual administración de Guillermo Lasso, falleció luego de resultar herido de bala en el enfrentamiento con el personal de seguridad de Villavicencio.

“Un sospechoso, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito. Una ambulancia de los bomberos confirmó su deceso. La Policía de Ecuador procedió con el levantamiento del cadáver”, señaló la Fiscalía.

Dentro de los heridos se encuentra una candidata a asambleísta y dos policías. ”Fiscalía y la Policía de Ecuador levantan indicios en el lugar del crimen y en la casa de salud a la que fueron trasladados”, señaló.

Por estos hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y la canciller Alicia Bárcena lamentaron el asesinato del candidato a la presidencia del país sudamericano.

Aseguró que tenía audios que involucrarían gravemente a Rafael Correa y Jorge Glas

“La SRE y la canciller Alicia Bárcena, en nombre del Gobierno de México, lamentan los actos de violencia ocurridos en Quito, Ecuador, que terminaron con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y expresa su solidaridad con el gobierno y pueblo ecuatorianos”, mencionó la dependencia federal.

La SRE condenó “cualquier acto violento que atente contra la voluntad del pueblo ecuatoriano y hacemos votos para que la paz se restablezca dentro del proceso electoral democrático del país hermano”.

Apenas el 25 de julio, el líder de Los Choneros había anunciado un supuesto acuerdo de paz con otros grupos criminales desde la cárcel donde permanece recluido.

“Hoy, martes 25 de julio de 2023, yo Adolfo Macías en vista de los últimos acontecimiento que se han dado en nuestro país, nos hemos visto en la obligación moral de ser responsables con nuestros conciudadanos ecuatorianos y llegar a un acuerdo de paz y tranquilidad con los Lobos, los Tiguerones, Fatales, Choneros, Ben 10, Latin King, M18, R7, en el que acordamos que se termine la vacuna, extorsiones y muertes violentas, para llegar a una mejor convivencia de seguridad en el territorio ecuatoriano conjuntamente con la Policía Nacional”, dice Fito.