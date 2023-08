Gerente de BoA: ‘no hay aerolínea en el mundo que no tenga problemas en los aviones’

Respecto a las quejas por demoras en vuelos, el gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, explicó que toda aerolínea del mundo tiene problemas en los aviones y que en el caso de la empresa estatal se prefiere cumplir con parámetros de seguridad antes de generar un riesgo intentando ser puntuales.

“Atendemos todas las quejas de los usuarios. Y no hay aerolínea en el mundo que no tenga problemas en los aviones y no existe ningún avión en el mundo que no tenga fallas”, dijo Casso.

Pidió comprender que la operación aérea es compleja y que muchas veces se debe demorar un vuelo o cambiar un avión, para ser absolutamente responsables con la seguridad.

“Nosotros vamos a siempre preferir asegurar una operación, cumplir con los parámetros de seguridad y nunca poner en riesgo por salir puntuales”, afirmó el Gerente.

Respecto al último caso, donde un grupo de diputados debía viajar en un vuelo que fue demorado en El Alto, el Gerente de BoA explicó que ese viaje se demoró 25 minutos después de que el piloto observó una alarma y solicitó una revisión del equipo técnico.

“Cinco diputados que estaban dentro del avión han resuelto ellos dejar el avión, obviamente hicieron la reclamación. Bajaron del avión, están en su potestad, y después ellos pidieron ir en otro vuelo, pero obviamente tampoco estaba otro vuelo disponible en ese momento y tuvieron que esperar”, detalló.