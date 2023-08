Gobierno dice que el 95% de los incendios fueron controlados, pero afectaron a 82 mil hectáreas

Del total de hectáreas afectadas, en Santa Cruz registró un daño a 49.836 hectáreas; en Beni, 23.189; en La Paz, 3.449; en Tarija, 2.997; y en Cochabamba, 1.785 hectáreas.

El viceministro de Defensa Social, Juan Carlos Calvimontes, aseguró esta jornada que sólo existen dos incendios activos y que el 95% de los incendios en el país fueron controlados, pero afectaron a 82.768 hectáreas.

“Reitero, hay dos incendios activos (uno en Cochabamba y otro en La Paz) y ya no existe peligro. El 95% ya está controlado, se ha sofocado, de manera que en este momento hay una calma en nuestro país, pero eso no significa que no estemos en apronte y atentos para reaccionar en el momento que sea necesario”, sostuvo Calvimontes en Btv.

La autoridad reportó que durante esta gestión se cuantificaron 82.768 hectáreas afectadas por el fuego, pero el 90% son pastizales y el 10% representa quema de pequeños y medianos arbustos.

Del total de hectáreas afectadas, en Santa Cruz registró un daño a 49.836 hectáreas; en Beni, 23.189; en La Paz, 3.449; en Tarija, 2.997; y en Cochabamba, 1.785 hectáreas.

“No nos olvidemos que en las gestiones 2022-2021 casi hemos llegado a 4 millones de hectáreas las quemadas. Obviamente que las cifras también son menores con relación al 2019 – 2020, cuando se registraron más de 5 millones de hectáreas afectadas. Ahora estamos solamente en 82.768 hectáreas”, puntualizó.

La autoridad resaltó que el periodo de “quema autorizada” ya terminó para el departamento de Santa Cruz y todas las quemas son consideradas ilegales. En los otros departamentos existe un calendario regionalizado que aún permite los chaqueos controlados.

