Gobierno garantiza abastecimiento interno de alimentos estratégicos y exportación de producción excedente

Fuente: ABI

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, ratificó este jueves que el Gobierno nacional garantiza el abastecimiento interno y la exportación de excedentes de la producción de alimentos estratégicos.

La autoridad destacó que, en la gestión 2022, Bolivia registró récords históricos en la exportación de los excedentes, como el grano de soya que alcanzó un máximo histórico de 603.900 toneladas, que representa 594% más con relación al 2021, que generó ingresos por más de $us 334 millones.

Con relación a la torta de soya, dijo que también alcanzó su máximo histórico con la producción de más de 2,4 millones de toneladas y exportado, un valor de $us 981 millones; mientras que la producción de harina integral de soya alcanzó su récord histórico con 115.662 toneladas y exportó un valor de $us 48 millones y el aceite de soya también alcanzó un máximo histórico de producción de 682.358 toneladas y exportó por un valor de $us 857 millones.

“El procesamiento de caña de azúcar alcanzó una producción de 8,4 millones de toneladas, por tanto, la producción de azúcar fue de 11,1 millones de quintales, un volumen con el que hemos garantizado el abastecimiento al mercado interno, y la producción excedente se ha exportado por un valor de $us 66 millones. De la misma forma, la producción de alcohol ha alcanzado su máxima histórica, que fue de alrededor de 265 millones de litros, de los cuales se ha exportado por un valor de $us 73 millones de dólares”, precisó.

Con relación a la exportación de la carne, el ministro Huanca informó que se registra un saldo exportable de alrededor de 20.600 toneladas, tomando en cuenta que actualmente se exporta a China y está en proceso la búsqueda de más mercados en el exterior.

“Primero tenemos que garantizar la carne de res para la provisión del alimento en el territorio nacional, la cual está garantizada y destinada al mercado interno, únicamente el excedente de un volumen de 20.600 toneladas, se encuentra en proceso de exportación”, aseguró, cita un reporte del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

En ese marco, el ministro afirmó que las exportaciones están garantizadas, y “como pueden ver estos datos históricos nos muestran que Bolivia está transitando por un buen momento de aprovechar estos recursos naturales, dar valor agregado y en la balanza comercial mejorar de forma continua las exportaciones de estos productos”, subrayó.

Rdc/Jfcch/