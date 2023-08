La esposa de Fernando Villavicencio aseguró que “falló el equipo de seguridad” del dirigente ecuatoriano

Verónica Sarauz dijo que el candidato debía salir por la puerta trasera del recinto y no por la principal. Alertó que la seguridad del político cometió errores

La noche del 9 de agosto, a pocas horas de que el candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado, su esposa, Verónica Sarauz, declaró públicamente que hubo errores del equipo de seguridad del político. Según Sarauz, Villavicencio debía abandonar el recinto donde se celebró el mitin en Quito por la puerta trasera y no por la puerta principal.

“Falló el equipo de seguridad de Fernando. Fallaron el jefe de logística. El jefe de seguridad falló. Fernando debió salir por la puerta de atrás, como lo hizo el general (Patricio) Carrillo con la escolta de la Policía”, dijo Sarauz en medio de lágrimas a Radio Élite.

De acuerdo con la viuda de Villavicencio, al candidato “lo debieron sacar en un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villarroel (donde estaba la puerta principal) para que se suba en una triste camioneta que no era blindada y le mataron”. En sus declaraciones, donde se escucha a Sarauz consternada, la mujer sentenció: “Las cosas están hechas, el país se va al carajo. Aquí lo que debe haber es una guerra civil que los varones se pongan bien amarrados los pantalones y las mujeres, que somos más valientes, debemos demostrar nuestro coraje, si no el país se va al abismo”.

Sobre los detalles del funeral de Villavicencio, Sarauz dijo: “Mañana (jueves) me imagino será el velorio. Esto no debe quedar en la impunidad. Esto debe hacernos reaccionar como país… Nuestra única esperanza era Fernando Villavicencio”.

Alexandra Villavicencio, hermana de Fernando Villavicencio, habló con la prensa local y responsabilizó al gobierno de Guillermo Lasso por la “grave crisis delincuencial” que vive el país. “Mataron al hombre que ha luchado por 20 años por ustedes”, aseguró. “Maldito este gobierno, no hizo nada para protegerlo”, sentenció la mujer. Además dijo que ahora persiguen a la familia del político: “Si algo pasa con nuestras vidas, responsabilizamos al gobierno y a (Rafael) Correa”.

Para la hermana del candidato, el ataque fue un complot para callarlo. Ella presenció el momento del sicariato.

La Fiscalía del Ecuador ha confirmado que nueve personas resultaron heridas, entre ellas dos policías y una candidata a legisladora. Además, uno de los sospechosos murió como resultado de las heridas que recibió, según informó el Ministerio Público.

El Consejo de Seguridad del Estado lleva varias horas reunido para analizar lo sucedido con el candidato. Hasta el momento no se ha realizado ningún anuncio gubernamental sobre las acciones siguientes.

Fernando Villavicencio fue acribillado por sicarios cuando terminaba una actividad política de su campaña electoral en Quito. El movimiento Construye 25, que impulsaba la candidatura, denunció que la noche de este miércoles su sede en la Capital de Ecuador fue atacada por hombres armados.

El candidato había recibido amenazas por parte del cabecilla de la banda criminal Los Choneros, alias Fito. La mañana del 9 de agosto, Villavicencio dijo en Ecuavisa que “hay vínculos de la Policía, de la fuerza pública, con estas estructuras (delictivas). Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública”.

También, a menos de un día de su asesinato, Villavicencio publicó en su cuenta de Instagram un reel donde mencionó a la candidata Luisa González, del partido de Rafael Correa: “Aquí estoy doña Luisa González… A mí me han dicho que use chaleco (antibalas). Aquí estoy (con la) camisa sudada… Ustedes son mi chaleco antibalas”, dijo el candidato durante un mitín en Chone, Manabí. Villavicencio era considerado el candidato anticorreísta.

Políticos, embajadores y otras figuras han condenado el hecho y han mostrado su indignación. Los postulantes a la Presidencia también han suspendido sus actos proselitistas.