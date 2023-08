Legisladores de oposición y oficialismo esperan unirse para responder a “la declaración de guerra”

Legisladores de oposición y oficialismo esperan unir fuerzas esta semana para responder a “la declaración de guerra” que recibieron al ser comunicados que no podrán fiscalizar a ministros, por medio de las interpelaciones, hasta que se resuelva una Acción de Amparo Constitucional.

Fuente: ANF

El viernes se conoció que el vocal Israel Campero, de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, admitió el recurso constitucional que presentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. La Acción solicita la suspensión de las interpelaciones programadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) como medida cautelar hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie.

Además de dar por descontado que el vocal Campero será procesado por prevaricato, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón resaltó que lo más importante será cómo todas las fuerzas políticas del Legislativo responderán ante la restricción para ejercer una facultad estipulada en la Constitución Política del Estado.

“Es una declaración de guerra que tendrá que tener una respuesta, por parte de todas las fuerzas democráticas de la Asamblea, a la altura de este atentado, de este gravísimo atentado contra las bases y la institucionalidad de la propia Asamblea y de la democracia del país”, anticipó Alarcón en contacto con la ANF.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas aseguró que todos los legisladores “dignos” coincidirán para reclamar y restituir el derecho de fiscalizar a las autoridades del gabinete presidencial mediante las interpelaciones.

“Vamos a apelar, vamos a presentar un recurso al respecto, porque no puede ser que nos cuarten el derecho constitucional a poder interpelar a los ministros (…). Creo que vamos a coincidir todos los diputados y senadores que somos dignos, que queremos cumplir con nuestra tarea y nuestro juramento hecho con el pueblo boliviano. Aquellos que no estén de acuerdo con nosotros, están cooptados, están comprados por el Ejecutivo”, sostuvo Cabezas en entrevista con este medio.

Además de responder jurídicamente esa Acción de Amparo Constitucional, el diputado masista planteó analizar otras acciones desde la Asamblea Legislativa para devolver el ataque al Ejecutivo.

“Voy a plantear que no se aprueben leyes del Ejecutivo, en tanto no nos permitan hacer nuestra tarea en la Asamblea Legislativa. (Además), voy a plantear que se modifique el reglamento de la Cámara de Diputados para que los proyectos de ley no vayan al Ejecutivo, si no directamente se debate en la Asamblea Legislativa”, adelantó el legislador oficialista.

En consideración de Alarcón, con esa Acción de Amparo Constitucional se demuestra que se manipula y se instrumentaliza la justicia; además, con esa decisión del vocal constitucional, se abre una vía libre para que gobierno de Arce se convierta en una cleptocracia (dominio de los ladrones) sin que exista alguien que ponga un freno.

Ambos legisladores aseguraron que el Órgano Ejecutivo demostró una vez más que controla al Órgano Judicial; el último antecedente sería que el Gobierno dilató los plazos para que las elecciones judiciales no se realicen en las fechas previstas a cambio de seguir manteniendo a los mismos magistrados.