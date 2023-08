“Levantar esas denuncias casi le ha costado la vida”, mujer atacada con piedra y machete antes fue agredida por su pareja

La mujer fue atacada por su pareja durante la madrugada, su hijo mayor logró impedir que el sujeto le quite la vida.

Fuente: Unitel

La madrugada de este lunes, una mujer se salvó de ser asesinada, luego de que su pareja la atacara con una piedra y un machete en presencia de sus hijos. El hecho se registró en la comunidad de Tambo, municipio de Quillacollo, Cochabamba.

El caso que estuvo a punto de acabar en un feminicidio, fue impedido por el hijo mayor de la pareja, el cual intervino y evitó que su padre mate a su mamá.

Según el abogado de la víctima, Eduardo Mérida, el sujeto tiene antecedentes de agresiones pasadas contra la mujer, las cuales ya habían sido denunciadas ante las autoridades, sin embargo, ella retiró los cargos a insistencia de su pareja.

“Ya ha tenido anteriores denuncias la señora, pero lamentablemente ha sido inducida a que ella levante las denuncias por este mismo sujeto, sin embargo, el día de hoy vemos que levantar esas denuncias casi le ha costado la vida a esta señora”, indicó el abogado a UNITEL.

Los vecinos fueron los que alertaron a la Policía de la agresiones, quienes llegaron al lugar y utilizaron una escalera para poder ingresar al inmueble y aprehender al acusado.

“La mujer que ha andado disculpándolo, ayer me ha contactado y me ha dicho que ahora sí va a ir hasta lo último y vamos a pedir de detención de este hombre que no ha dudado estar frente a sus hijos para realizar estas escenas”, agregó Mérida.

La defensa de la víctima indicó que durante la audiencia cautelar solicitarán medidas de protección para la mujer y así el sujeto no pueda acercarse a ella ni a sus hijos.

El sujeto se encuentra en celdas policiales a la espera de conocer cuál será su situación jurídica, mientras que el caso ya es de conocimiento del Ministerio Público el cual lo investiga como tentativa de feminicidio.

La mujer tiene seis días de impedimento debido las lesiones que sufrió, principalmente en la cabeza.