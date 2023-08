Lima: “El TSE no puede imponer un plazo por el fallo del TCP para las judiciales”

Fuente: El Deber

Al realizarse la aprobación del proyecto de Silvia Salame sin un análisis por parte de la comisión, dispensando trámites, sin entregar copia a los senadores y acelerando el procedimiento, podría tener dos lecturas: Una, que no se está haciendo la suficiente discusión, la suficiente socialización o también que la Asamblea necesita garantizar plazos y que los plazos por su brevedad requieren la mayor celeridad posible. Esta determinación tiene un problema procesal, que lamentablemente el diputado Fabián Ayala, de Creemos, presentó el martes de esta semana un recurso de complementación y enmienda al TCP, el cual no ha sido aún resuelto. Si bien el Tribunal ha notificado a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, hasta que esta instancia no se pronuncie, no tenemos una sentencia plenamente notificada procesalmente la Asamblea y el Senado tendría que esperar a que el Tribunal se pronuncie y que lo haga rápido.

El proyecto de Silvia Salame, ahora promovido por Patricia Arce, no es constitucional o, por lo menos, tiene una duda de constitucionalidad. Nuevamente se insiste en la exclusión de candidatos, por razones que no están previstas en la Constitución ni en la ley. No es posible que se excluya la participación de abogados por haber participado en procesos de capitalización o privatización o en procesos de separatismo, ese punto solamente ha generado un gran debate más allá de que estemos o no de acuerdo. Un segundo aspecto tiene que ver con el rol que van a seguir las Comisiones de acompañamiento, el proyecto Salame plantea que además del Senado y Diputados que puedan elegir a los candidatos y se tenga comisiones de acompañamiento, cuyo carácter sea vinculante. Toma como base de la conformación el proyecto presentado por Juan Del Granado, el de los juristas independientes, esos elementos no han sido de consenso nacional, si bien hay más de 850.000 ciudadanos que apoyaron la propuesta de Juan Del Granado no es una propuesta que tenga consenso. El otro elemento que me parece que es relevante es el examen al proceso de preselección de los candidatos es meritocrático, se reconoce eso del proyecto Salame, lograr un examen de competencia quien obtenga la mayor nota será elegido candidato para magistrado, y ese no es el alcance de nuestra Constitución, podemos o no estar de acuerdo en que el examen defina a los postulantes, pero esta vía no es la que prevé nuestra CPE.