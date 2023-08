Ministro Lima apunta a Evo Morales de ser el autor de las elecciones judiciales y de su fracaso en el país

La autoridad gubernamental descartó cualquier posibilidad de que Luis Arce prorrogue el mandato de las autoridades judiciales más allá del 31 de diciembre de este año.

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

Fuente: El Deber

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló al expresidente Evo Morales como el autor de las elecciones judiciales en el país, y de su “fracaso”, e insistió en que el Gobierno no prorrogará ni un día más el mandato de las actuales autoridades.





El ministro estuvo en el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, donde se le preguntó sobre el futuro de las elecciones judiciales. Respondió: “Le recuerdo algunos temas que me parecen importantes. El 2011 gastamos alrededor de Bs 100 millones para la primera elección judicial; en 2017 fueron Bs 125 millones y el presupuesto para este año es de más de Bs 183 millones, es decir, más de $us 56 millones vamos a gastar los bolivianos en este modelo porque la gente no cree que debamos elegir jueces por voto popular, somos el único país que lo hace”.

El ministro insistió en que, en las dos experiencias anteriores, “no tuvimos un resultado relevante. ¿Estamos en condiciones de gastar más de Bs 183 millones para una elección judicial que probablemente no sea la solución a la situación de la justicia que plantea? Hay preguntas que hacernos y considero que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que nos dice que los bolivianos debemos aprender a sentarnos y aprender a dialogar, coordinar y a lograr soluciones estructurales”.

Además, recordó que el autor de la elección judicial y de ese artículo en la Constitución Política del Estado es Evo Morales. “Él, cuando viajaba en el teleférico en Suiza, le dijo a Idón Chivi, destacado jurista ya fallecido, que se le ocurrió esa idea porque vio la elección en ese país que es uno de los pocos países que tiene este modelo. Funciona para jueces de primer nivel, no para las altas cortes”.

Aseguró que le llama la atención que en la Asamblea Legislativa no se realice este proceso “con seriedad. Se lo digo con nombre y apellido. Me parece un despropósito el twit que sacó Evo Morales esta mañana (sábado, 12 de agosto). Habla de un tema que no conoce, como tampoco la persona que le escribió ese post. Habla de que el 31 de diciembre debe haber un cambio y que no puede haber ni un solo día de prórroga, cuando los asambleístas Patricia Arce y Miguel Pérez, miembros del ala ‘evista’, han planteado ampliar el mandato por 30 días más. Cambian la vacación judicial de diciembre y enero, y así prorrogan el mandato por ese tiempo. Hay que revisar el problema estructural”.

Por su parte, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, escribió en redes sociales que, “de manera infame, el diputado del MAS Andrés Flores, le miente descaradamente a los bolivianos y bolivianas. Desmiento categóricamente que en las reuniones que sostuvimos, hayamos hablado de la ampliación de mandato de autoridades del Órgano Judicial, eso es una vil mentira, le decimos al pueblo boliviano que no vamos a aceptar que se prorrogue el mandato”.

El ministro de Justicia admite que las elecciones judiciales por votación no funcionaron y su planteamiento es del respeto a la Constitución. “El presidente Luis Arce no emitirá ningún decreto supremo para prorrogar el mandato. Uno de los diputados planteó también ampliar (el mandato) a las actuales autoridades judiciales por 60 días, eso es inconstitucional. Esa ley es también inconstitucional”.

Más adelante, Lima dijo que el único intérprete de la CPE es el Tribunal Constitucional, que dio el veredicto de que la Asamblea se ponga de acuerdo por dos tercios, con reglas reales. “Esto habla de un gran acuerdo nacional que nos permita reencauzar uno de los elementos de la reforma judicial que es el cambio de las cabezas. Tenemos hasta el 31 de diciembre, por eso es que le pedimos al Legislativo que negocie, trabaje y coordine. Como Órgano Ejecutivo, lo que podemos hacer es dar todas las condiciones. El vicepresidente David Choquehuanca convocó el lunes pasado al diálogo, y en eso estamos”.

El Órgano Electoral puso fecha límite, el 4 de septiembre. “Yo he interpelado esa posición, le cuestionaba que, ¿si es que la lista llegaba el 10 de septiembre ya no iban a hacer elecciones? El TSE dice que hay muchos hechos electorales que se vienen para adelante. No solamente la elección judicial, habrá referéndums revocatorios probablemente en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, luego el Censo de Población y Vivienda en marzo y los resultados en 2024 deberán tener ajustes electorales ese mismo año. Habrá primarias, la agenda del órgano electoral es muy intensa. Pero, eso no permite que digan que la lista les llegó tarde y ya no hago elecciones judiciales. Tienen que hacerlo como respuesta al pueblo boliviano”.

Lima insistió en que se debe cambiar la CPE para eliminar la elección judicial por voto popular, o cambiar el modelo del electivo al ratificatorio, “que funciona en Japón y en EEUU. Se elige al magistrado, que trabaja un año, y entonces el pueblo ratifica su mandato o lo envía a su casa. Tiene una virtud. En el electivo, el candidato debe ir a comprometerse con sectores sociales y grupos vivos de la sociedad, y eso daña su imparcialidad. Si tiene que ir a pedir el voto a un sector, eso lo condiciona, eso no necesita cambio constitucional”.

Se le preguntó al ministro si esto significaría ratificar a los actuales magistrados y que después de un año vayan a elecciones para que la población los ratifique. Lima respondió así: “No, definitivamente los que terminan el 31 de diciembre, terminan en esa fecha, no hay forma de ampliarles”.

“Comunidad Ciudadana propuso que todos los que participen en el proceso vayan a la papeleta, y eso es inviable, que no haya exclusión es imposible”. Creemos planteó la justicia federal, “que es interesante pese a que no hay una ley, podría ser una opción para discutir”.

Finalmente, aseguró que el Poder Ejecutivo es respetuoso del debate en la Asamblea. “Tienen que debatir y discutir, respetando la independencia. Si en septiembre no hay resultados, “entonces como ministro de Justicia tendré que buscar alternativas. No creo que sea conveniente que hasta el 3 de septiembre tengamos más que esta voluntad de respetar el trabajo. Estoy dispuesto a ir a todos los diálogos, si es que me invitan y hasta el momento no lo hicieron”.

