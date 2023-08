Para Costas el tema logístico es clave de cara el debut ante Brasil en Belén

Fuente: Unitel

A un mes de que la selección boliviana inicie su camino en el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo 2026, visitando a Brasil en Belén, el entrenador Gustavo Costas afirmó que el tema logístico será clave para sacar un buen resultado, tanto de visitante como de local.

En una entrevista concedida a UNITEL, el entrenador de la Verde, reconoció lo importante que será armar un plan logístico, ya que el equipo nacional será el segundo que más kilómetros se desplace y el que menos descanso tenga antes de la fecha dos.

“Tratar de venir lo más rápido posible (…) tenemos menos días, se juega un horario muy tarde, no podemos fallar en la logística, como no podemos fallar dentro de la cancha”, manifestó el DT.

Consultado sobre la planificación que se realiza para recibir a Argentina y, los recaudos que se tomarán ante la posible llegada de Lionel Messi, Costas descartó que se realice una marcación especial al -considerado por muchos- mejor jugador del mundo.

“Tenemos que pensar que Argentina no solamente tiene a Messi (…) es la mejor selección del mundo y tiene al mejor del mundo, pero tenemos que pensar en nosotros, tratar de hacernos fuertes, tratar de no dejarlos jugar, no dejarles espacio y que crezcan”.

En relación a la lista de convocados, el trabajo de observación continúa pero, según informó el entrenador, habrá pocas novedades en relación a anteriores amistosos internacionales.

Costas anticipó que se convocará también a la categoría sub-23 para realizar un trabajo paralelo a la selección mayor.

Bolivia visitará a Brasil el 8 de septiembre y, el 12 del mismo mes, a Argentina en La Paz.