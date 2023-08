Persiste conflicto entre la Alcaldía y la UMSS por los predios de La Tamborada

Ante las declaraciones, el vicerrector de la UMSS, Gerardo Carvajal, calificó de irracional los argumentos de parte del municipio y afirmó que la universidad cumplió con todo lo que se establecía en su reglamento.

“Esos argumentos son una ofensa a la inteligencia humana, ellos han pedido todas las características técnicas que exigen en su reglamento y la Universidad Mayor de San Simón ha cumplido con todo ellos, incluyendo el aspecto financiero”, dijo.

Sin embargo, el municipio insiste en que la universidad vulneró las normas administrativas, amparándose en una ley en 2004.

“Lo que ha hecho la universidad es lo mismo que hace un loteador, pero al revés. En 2004 amparados en una ley, la 2247, procede San Simón al proceso de monetización de exfundo La Tamborada, pero la ley no les dice que vulneren las normas administrativas, al estilo de las autoridades anteriores, no es decir, le meto nomás después mis abogados van a arreglar”, declaró.

Desde la universidad considera que la Alcaldía quiere negociar los precios de los predios y los acusan de tener conexiones con los loteadores.

“Los criterios técnicos absolutamente racionales no se los quiere respetar tanto por la Alcaldía que exige primeramente acuerdo de precios, cosa que no le corresponde, no le compete, y en la propia Cámara de Diputados se pretende sacar una ley que virtualmente nos expropie. Autoridades de la universidad no pueden permitir autoridades de la Alcaldía conecten con loteadores, con especuladores de la tierra”, agregó Carvajal.

Este miércoles, la UMSS suspendió sus actividades académicas e instaló al menos 30 puntos de bloqueo en la ciudad de Cochabamba, exigiendo a la Alcaldía la entrega de la Resolución Administrativa Municipal (RAM) por dichos predios.