Procuraduría culpa al Gobierno de Añez por no asumir defensa de Bolivia ante Tribunal de la CAN

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, señaló este martes que el Gobierno de Jeanine Añez no asumió la defensa de Bolivia ante la Comunidad Andina (CAN), cuyo tribunal jurídico falló contra el país por no aplicar la normativa internacional para con el transporte pesado de países miembro de este bloque y adelantó que ya prepara la defensa.

“Bolivia ha estado en indefensión, incluso se presentó fuera de plazo la única impugnación que podía hacerse ante la secretaría general, esa Procuraduría que estaba tomada por los golpistas ha hecho eso”, afirmó la autoridad, en referencia a su antecesor, José María Cabrera, por no asumir una defensa oportuna del Estado ante esa instancia internacional.

Estas declaraciones emergen después de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) emitió su fallo final, con el cual exhorta a Bolivia a dejar sin efecto el cobro diferenciado en la venta de combustibles a los transportistas de Perú, Ecuador y Colombia, dando un plazo de 90 días para corregir esta situación.

Chávez señaló que fueron notificados sobre toda esta demanda que fue interpuesta por Perú a finales de 2020, es decir, una vez que tomó el mando de la Procuraduría, por lo que presentarán un recurso de impugnación ante el TJCA para preservar los derechos de los bolivianos.

Asimismo, la autoridad consideró que esa instancia judicial se entrometió con las decisiones que toma el Estado de forma soberana.

“Nos han dejado con un 80% (del proceso) en contra, nosotros hemos hecho la defensa en base a los estándares internacionales y no se han presentado reclamos legales, que indiquen que esta Procuraduría haya incumplido. Nosotros hemos cumplido con la defensa en base la información que hemos obtenido”, remarcó.

En ese sentido, Chávez expresó que se ha “cuestionado que el Tribunal quiera entrometerse en temas que están vinculados a la soberanía nacional a la reserva energética y al presupuesto que hacen al subsidio de los hidrocarburos. No contábamos con que existen personas, particularmente un magistrado que pese a no haber cumplido los requisitos constitucionales para estar sentado ahí, el señor García Brito, él ha fallado en contra de su propio país”.

Ante este escenario, Chávez acotó que el Estado va a ver todos los mecanismos legales para preservar los derechos de los bolivianos y resaltó que el magistrado boliviano, Gustavo García Brito, quien aprobó el fallo del Tribunal, no podía emitir ningún criterio porque estaba procesado penalmente porque no cumplió con los requisitos para asumir ese cargo.