Productores del altiplano pierden hasta un 36% de su capital por quintal de quinua producido

Fuente: ANF

Benjamín Huarachi, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Quinua del Altiplano Sur, informó que por el bajo precio del quintal del “grano de oro” en el mercado negro de Challapata, los productores pierden hasta un 36% del costo de producción y sin generar ganancias.

“Todos los años salimos perdiendo, pero estamos acostumbrados a subvencionar a los mercados (nacional e internacional) y no tenemos otro producto que se pueda producir en estas zonas, son zonas muy áridas, estamos a las orillas de los salares de Uyuni y Coipasa y solamente nuestros ingresos son por la quinua y por la llama que pastamos en las comunidades”, señaló Huarachi a ANF.

El costo de producción del quintal de quinua, dijo Huarachi, es de 700 bolivianos, mientras que en el mercado negro de Challapata, en Oruro, el quintal del grano andino se compra hasta en 450 bolivianos, entonces, “no cubre los gastos que invertimos para la siembra”.

Indicó que para tener ganancia los productores deberían vender el quintal de quinua entre 900 a 1.000 bolivianos, pero es imposible también por la producción que existe en países vecinos y europeos. Dijo que quienes aprovechan esta situación son los intermediarios.

Huarachi explicó que en Challapata hay una gama de intermediarios que “nos engañan en el peso y en el precio” y son los que se llevan la mayor parte de las ganancias. Indicó que la quinua pasa hasta por tres manos antes de llegar al consumidor final en mercados de EEUU y Europa, donde el kilo está en 49 bolivianos (7 dólares) mientras que en Bolivia lo compran a 8 bolivianos.

En Bolivia, el intermediario hormiga, explicó Huarachi, compra o rescata de los productores a 450 bolivianos el quintal, y lo vende a un intermediario grande a 600 bolivianos, quien a su vez vende el grano a la empresa procesadora a un precio que no se ha podido determinar.

“Esa información (el precio de la quinua a la empresa) no la tenemos, es bastante secreta, el productor no puede lograr informarse sobre el precio del intermediario grande a la empresa, sin embargo, el mercado externo demuestra que hay una utilidad para ellos, es por eso que también están trabajando, si no cerrarían sus empresas”, indicó.

Señaló que la globalización en la producción de la quinua ha incidido en que el precio baje drásticamente debido a que hay más productores a nivel mundial que van cubriendo la demanda.

“Antes Bolivia, Perú y Ecuador producíamos quinua, éramos los mayores productores, Bolivia era el primer productor de la quinua, pero ahora ya no, en España están produciendo entre cuatro a cinco toneladas por hectárea, en otros países igual, hay 100 lugares en el mundo que producen con buenos rendimientos, mientras que nuestros rendimientos son pésimos, estamos entre 8 a 15 quintales (tonelada y media) por hectárea”, apuntó.

Por esta situación, dijo, el precio a nivel mundial ha bajado considerablemente y para el productor boliviano es difícil competir, es por eso que con el gobierno “estamos trabajando arduamente para poder constituir el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Quinua del Altiplano Sur para diferenciar nuestro producto a nivel mundial”.

/ANF/