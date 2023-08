Sebastián Delius logró escapar de la policía

Sebastián Delius, el principal implicado en el caso de violación en los baños del colegio Alemán, de Santa Cruz, logró escapar ayer de las autoridades, cuando se encontraba en una fiesta con alumnos de dicho centro educativo.

Fuente: La Estrella del Oriente

Santa Cruz, Bolivia.-

Pese a que la voz de alerta sobre la presencia del sujeto se dio desde tempranas horas de la tarde, la Policía, Fiscalia y Defensoría del Menor llegaron recién en horas de la noche hasta el balneario Dr. Hugo Mendez Ibañez, ubicado en la calle Las Liras, por la zona del Zoológico, donde se desarrollaba la fiesta denominada ‘Coco Bongo’, organizada por la promo Herzingass 2023 del colegio Alemán.

El lugar fue acordonado por la policía y no se permitió salir a nadie hasta que llegara la Defensoría de la Niñez para realizar el desalojo de los menores de edad que se encontraban en el lugar. Una vez ya vacío, se ingresó a buscar a Deluis, sin embargo no fue habido en el interior.

“Hemos realizado el rastrillaje dentro del lugar y no se ha logrado ubicar a Sebastián Delius, sin embargo la Policía está movilizada en busca de este joven que es el principal implicado en un caso de violación. Delios ya cuenta con una orden de aprehensión y esperábamos hacerla efectiva sin embargo hubo inconvenientes con los padres de familia que llegaron hasta este lugar a recoger a sus hijos”, manifestó la fiscal que investiga el caso, Rocío Medrano.

Se conoce que Delius Vaca Diez, de 18 años de edad, retornó al país el pasado 14 de agosto, luego de haber estado de viaje vacacional con sus excompañeros de promo, ya que el joven se aplazó y actualmente cursa la pre promo en el colegio Alemán.

El sindicado tiene una imputación formal por tres delitos: violación, corrupción de niño, niña/adolescente y corrupción agravada, al ser el único mayor de edad, del grupo de 5 alumnos que habrían abusado sexualmente de un menor de 12 años en el interior de los baños del colegio Alemán.

Según consta en el cuadernillo de investigación, Delius Vaca Diez fue nombrado desde el primer día por la víctima, sin embargo las autoridades recién activaron la investigación penal por separado cuando el Ministerio de Justicia pidió explicaciones e informes por la lentitud e irregularidades en este caso.

Por su parte, la abogada Jessika Etcheverría ya había cuestionado que la Fiscalía no haya ordenado la aprehensión del sindicado e incluso no lo haya imputado, toda vez que existen al menos 5 declaraciones del menor, donde este lo sindica como su agresor, lo cual la Fiscalía no tomaba en cuenta.

“Ya es para que este imputado y no vacacionando, pero la Fiscalía hasta ahora hace su trabajo”, manifestó.

Etcheverría incluso criticó que la Defensoría de la Niñez no haya activado un proceso contra el tío del muchacho por haber violado los derechos del niño víctima de abuso al haber hecho públicos los informes psicológicos y físicos del menor, pese a que la Constitución lo protege.



