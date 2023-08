Taiwán dice que China intenta interferir en sus elecciones

El ministro de exteriores insular relacionó a las maniobras militares chinas acusando una forma de intimidación al pueblo taiwanés.

Fuente: DW

El ministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Jpseph Wu, acusó este sábado (19.08.2023) a China de querer “influir” en las elecciones del año que viene en Taiwán, tras haber iniciado ejercicios militares alrededor de la isla.

“La RPC (República Popular de China) dijo claramente que desea influir en las próximas elecciones nacionales en Taiwán. Deben decidir nuestros ciudadanos, no nuestro vecino tiránico”, aseguró el ministro Joseph Wu en la red social X.

The #PRC has made it clear it wants to shape #Taiwan’s coming national election. Well, it’s up to our citizens to decide, not the bully next door. Look, #China should hold its own elections; I’m sure its people would be thrilled. JW https://t.co/630rKGH71X pic.twitter.com/fbfOo4p6Z0

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) August 19, 2023