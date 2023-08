Tribunal Electoral aún no tomó una decisión sobre solicitud para el Congreso del MAS

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha decidido dará curso a la solicitud de la Dirección Nacional del MAS, para realizar su congreso partidario en el mes de octubre en el municipio de Lauca Eñe en el Trópico de Cochabamba, informó el vocal Tahuichi Tahuichi.

Fuente: erbol.com.bo

La dirigencia del MAS, afín a Evo Morales, ya presentó en junio la solicitud al TSE para que supervise el Congreso, sin embargo, desde entonces el ala “renovadora” del partido azul impulsa que la reunión partidaria se realice en la ciudad de El Alto.

“En pasados días ha ingresado una nota solicitando la supervisión de su asamblea ordinaria del partido político más ipcp a realizarse en Lauca Eñe. Todavía la Sala Plena no ha todavía no ha analizado, no ha adoptado una decisión, eso todavía está en trámite”, dijo el vocal Tahuichi.

Según la autoridad electoral, además de la solicitud para la supervisión del Congreso, también han ingresado al TSE otras notas respecto el Congreso del MAS.

“Han ido llegando notas al Órgano Electoral, las mismas que todavía no han sido atendidas por la Sala Plena, pero en los próximos días la Sala Plena adoptará una decisión”, recalcó.

El Vocal aclaró que el TSE sólo analizará si la solicitud cumple requisitos para darle curso. Indicó que, de no cumplirlos, corresponde la devolución del trámite.

La dirigencia afín a Evo Morales ratificó que el Congreso se realizará en el Trópico y descartó que se haga en El Alto, bajo el argumento de que la Directiva a la cabeza del exmandatario es la única reconocida por el TSE.

Entre tanto, parlamentarios y dirigentes afines al Gobierno de Luis Arce insisten en que el Congreso debe realizarse en El Alto.