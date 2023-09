Abogado de la FBF plantea la continuidad de los torneos porque clubes “no se han sometido” a proceso abreviado

Fuente: Unitel

El regreso del fútbol toma más fuerza luego de las declaraciones del asesor legal de la FBF, Gustavo Camacho, quien manifestó que la temporada debe continuar con los torneos que se venían disputando porque el Tribunal de Disciplina Deportiva determinó que no existe un proceso corto porque los principales implicados en la investigación, los 17 clubes de la División Profesional, no se sometieron al mismo.

“Al determinar el tribunal que no hay un proceso que acorte los plazos porque no se han sometido al mismo los principales responsables, como un síntoma de irresponsabilidad, como una forma de querer eludir la acción de proceso inmediato. Por eso el proceso no se ha acelerado como correspondía y esto es una resolución legítima para que el comité tome una determinación de ir adelante con el torneo y el Tribunal se pronuncie en los tiempos que la norma disciplinaria establece”, manifestó Gustavo Camacho.

Según la explicación del abogado, la parte legal de la FBF le sugirió al comité ejecutivo del ente continuar con los torneos que fueron anulados en un principio por parte de los clubes en la reunión de Consejo Superior de la División Profesional.

En las próximas horas se espera una determinación final por parte del comité ejecutivo de la FBF, comandado por el presidente Fernando Costa, quien antes de la reunión fue el encargado de dar a conocer ante los medios que iba a sugerir el retorno del fútbol de inmediato.